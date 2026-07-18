قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد حفظي: حق الأداء العلني ليس صراعًا بين الفنانين والمنتجين والخلاف على آليات التطبيق
محلل رياضي: مرسوم من الـ FIFA لمساعدة الأرجنتين على التتويج بكأس العالم
توني كروس يتوقع بطل مونديال 2026: إسبانيا الأقرب.. لكن احذروا الأرجنتين
إسبانيا تواجه الأسبوع الأكثر حرارة هذا الصيف.. ودرجات الحرارة تلامس 45 مئوية
حكم دولي سابق: الـ VAR خارج الخدمة في مباريات الأرجنتين بكأس العالم
تويوتا تقدم ياريس Aqua GR Sport 2026.. وهذا سعرها عالميًا
زلزال في ألمانيا بسبب تأجير الأرحام.. زعيم الحزب المحافظ يستقيل بعد ضغوط من المستشار ميرز
الصوت والضوء تنفذ مشروع الواقع الافتراضي بساحة معابد الكرنك في الأقصر غداً
القوات الصومالية: مقتل 25 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية في عملية جوية بإقليم هيران
البيض والدواجن .. نقيب الفلاحين يزف أخبارا سارة للمواطنين
فرج عامر: الأهلي يحسم صفقة سفيان بنجديدة مقابل 4 ملايين دولار| تفاصيل
بعد حذف 850 ألف بطاقة تموينية.. تعرف على خطوات عودة المستحقين للدعم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس تحولًا في التحرك المصري بأفريقيا.. ورسالة القاهرة للقارة هي التنمية

مصر وتنزانيا
مصر وتنزانيا
محمد البدوي

أكد الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الأفريقية، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس تطورًا في رؤية السياسة الخارجية المصرية وتوسيع نطاق التحرك داخل القارة.

علاقات تاريخية واقتصادية

وأوضح قرني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أهمية الزيارة تأتي من كونها تعزز علاقات تاريخية واقتصادية ممتدة بين مصر وتنزانيا، خاصة في ظل تنوع مجالات التعاون بين البلدين، والتي وصفها الرئيس السيسي بأنها علاقات استراتيجية.

وأشار الخبير في الشؤون الأفريقية إلى أن اختيار تنزانيا ومنطقة شرق أفريقيا يحمل دلالة مهمة، موضحًا أن التحرك المصري لم يعد يقتصر على الدوائر التقليدية مثل حوض النيل والقرن الأفريقي، وإنما أصبح أكثر اتساعًا ليشمل مناطق ومحاور جديدة داخل القارة.

 إرث تاريخي مهم

وأضاف أن العلاقات المصرية التنزانية تستند إلى إرث تاريخي مهم يعود إلى فترة الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليوس نيريري، ودور البلدين في دعم حركات التحرر الأفريقية والمشاركة في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، مؤكدًا أن هذا التاريخ يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

 

تنفيذ مشروعات تخدم خطط التنمية

ولفت قرني إلى أن مشروع سد "جوليوس نيريري" يمثل نموذجًا بارزًا للتعاون التنموي الأفريقي، باعتباره مشروعًا يعكس قدرة الدول الأفريقية على التعاون وتبادل الخبرات الفنية لتنفيذ مشروعات تخدم خطط التنمية.

وأكد أن التعاون بين مصر وتنزانيا يمتد إلى مجالات استراتيجية أخرى، من بينها الأمن الغذائي والربط الملاحي والممرات اللوجستية، مشيرًا إلى أهمية الموقع الجغرافي لتنزانيا باعتبارها بوابة مهمة داخل القارة، فضلًا عن مشروع الربط البحري بين سفاجا ودار السلام.

مصر تصدر رسالة التنمية لا الشعارات إلى أفريقيا

ورفض الخبير في الشؤون الأفريقية ما وصفه بالدعاية التي تروج لفكرة غياب مصر عن القارة، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يتفق مع الواقع، متسائلًا عن استمرار العلاقات الدبلوماسية والمشروعات التنموية المصرية في مختلف الدول الأفريقية.

وأوضح أن رسالة مصر الأساسية داخل أفريقيا تتمثل في دعم التنمية، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تكتفي بطرح هذه الرسالة بشكل نظري، وإنما تمتلك أدوات سياسية واقتصادية ومؤسسات قادرة على تنفيذ شراكات حقيقية، إلى جانب برامج ومنح لدعم التعاون مع دول القارة.

رؤية أفريقية خالصة

وحول المنافسة الدولية على النفوذ داخل أفريقيا، أشار قرني إلى أن القارة أصبحت ساحة تنافس بين القوى الكبرى، موضحًا أن مصر تتحرك في هذا السياق وفق إمكاناتها، لكنها تختلف عن العديد من القوى الأخرى بامتلاكها رؤية أفريقية خالصة.

وأكد أن الحضور المصري في أفريقيا يقوم على مبدأ دعم الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مشددًا على أن مصر لا تمتلك تاريخًا استعماريًا داخل القارة، وهو ما يمنح تحركاتها قبولًا وثقة لدى العديد من الدول الأفريقية، ويعزز دورها كشريك تنموي وسياسي.

السيسي الرئيس السيسي تنزانيا التنمية مصر وتنزانيا حوض النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

ترشيحاتنا

هيثم حسن

عملاق أوروبي يستهدف هيثم حسن بعد تألقه مع الفراعنة.. هل تتم الصفقة؟

حكم نهائي كأس العالم

حكم نهائي مونديال 2026 يعود إلى الواجهة بسبب واقعة اعتقال.. ما القصة؟

ميسي

قبل صافرة النهاية .. هل يكتب ميسي الفصل الأخير نحو الكرة الذهبية التاسعة؟

بالصور

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد