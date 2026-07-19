الرئيس التشيكي: من المبكر تحديد ما إذا كنت سأترشح لولاية رئاسية ثانية

أكد الرئيس التشيكي بيتر بافي، أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية.

وقال بافيل - في تصريحات أوردها راديو (براغ الدولي) اليوم /الأحد/ - "إنه من المبكر جدا اتخاذ مثل هذا القرار".. مشيرا إلى أنه قد يعلن قراره في الوقت المناسب من العام المقبل.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في التشيك في وقت مبكر من عام 2028.

كان بافيل قد اٌنتخب رئيسا لجمهورية التشيك في يناير عام 2023، بعد أن تغلب على منافسه أندريه بابيش في جولة الإعادة، وتولى بافيل في مارس عام 2023 مهام منصبه لفترة رئاسية تمتد لخمسة أعوام.

ووفقا للدستور التشيكي، فلا يجوز للرئيس تولي المنصب لأكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين.