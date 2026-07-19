هيونداي باليسيد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027، وتنتمي باليسيد هايبرد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين أعلى مستويات الفخامة والمظهر الرياضي الداكن.

هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

ويحمل الإصدار الجديد اسم باليسيد هايبرد Calligraphy Black Ink ويعتمد على أعلى وأفخم فئات باليسيد في التجهيزات، مع مجموعة واسعة من اللمسات السوداء داخل المقصورة وخارجها.

مواصفات هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

زودت سيارة هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية سوداء بالكامل، وبها شعارات هيونداي والموديل باللون الأسود، وبها إطارات للنوافذ، وقضبان للسقف، وجنوط مطلية بالأسود اللامع، وبها لمسات من الكروم الداكن والأسود الساتاني في عدة أجزاء من الهيكل .

هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

امتدت الهوية الداكنة إلى مقصورة هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027 واستبدلت هيونداي جميع الزخارف الفضية التقليدية بلمسات سوداء فاخرة، تشمل مقابض الأبواب، وإطارات الكونسول الوسطي، وحتى شبكات مكبرات الصوت، وبها مقاعد أمامية كهربائية قابلة للتعديل في 8 اتجاهات مكسوة بجلد النابا مع التدفئة والتهوية ووضعية الاسترخاء، وبها تدفئة مقاعد الصفين الثاني والثالث، وبها عجلة قيادة من الجلد المدفأ، ونظام تكييف ثلاثي المناطق.

هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه بالمقاس نفسه، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي مقاس 12 بوصة، وبها نظام صوتي فاخر من Bose يتكون من 14 سماعة، وسقف بانوراما مزدوج، وباب خلفي كهربائي، وشاحن لاسلكي للهواتف.

محرك هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027 علي قوتها من منظومة هجينة تضم محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو، بجانب بطارية سعة 1.65 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 329 حصان، وعزم دوران 459 نيوتن/متر .

سعر هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 222 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي باليسيد هايبرد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 229 ألف ريال سعودي .