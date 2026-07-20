تعاطى المخدرات فى الشارع.. عقوبة المتهم طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تواجد أحد الأشخاص فى حالة عدم إتزان نتيجة تعاطي المواد المخدرة بأحد الشوارع بالقليوبية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) ، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر البودر) ، وبمواجهته قرر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 15 الجارى إبان تعاطيه المواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

وواصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر والمواد المخدرة المتنوعة وإعادة تدويرها تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم بنطاق محافظات “القليوبية والإسماعيلية والشرقية”، وضُبط بحوزتهم "أكثر من مليون قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر – 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 50 كيلو جراما من مخدر الهيروين – 15 كيلو جراما من مخدر الآيس – 8 كيلو جرامات من مخدر الهيروين".

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بالدولة المستهدفة بأكثر من 1,5 مليار جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.