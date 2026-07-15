قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد
تجديد حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة لاتهامه بالاتجار في مخدر الآيس
منتصف الصيف بلا لهيب.. ماذا غيّر خريطة الحرارة في مصر هذا العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وكانت قد قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة تاجر مواشي، بالسجن المشدد 10   سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر بقرية المطيعة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيره، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن شلقامي، نائب رئيس المحكمة، و شريف زكريا ويصا، عضو المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاتة و فنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 23451 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب أحمد جمال، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، تفيد قيام " محمد . م . ع " 39 عاما، تاجر مواشي، مقيم قرية المطيعة بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد عبد المقصود والنقيبان أحمد جمال و محمد الجاحر معاونوا وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط قوة من أفراد الشرطة استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وفور وصول القوة شاهدوا المتهم يحمل " حقيبة كتف ".

وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشها عثر بداخلها على كيس بداخله كمية من مادة الشابو المخدر و 20 لفافة بلاستيكية تحتوي على ذات المادة المخدرة و 4 قطع لجوهر الحشيش و مادة الأفيون وسلاح ابيض مطواة قرن غزال .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

قانون العقوبات الإتجار المواد المخدرة عقوبة الاتجار في المواد المخدرة السجن المؤبد السجن المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

وليد عوني مع محمد رياض

وليد عوني مخرجًا لحفل افتتاح الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري

فيلم الفانتازيا 1The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

بدء تصوير الجزء الجديد من سلسلة "سيد الخواتم" في نيوزيلندا

رواية

كيف يفتح «فريق الأشباح» الباب أمام تجربة جديدة في أدب الجاسوسية؟

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد