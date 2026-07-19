وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة إلى الإسكندرية

بدأت المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة للناشئين والناشئات في التوافد على محافظة الإسكندرية، استعدادًا لانطلاق فعاليات البطولة القارية التي يستضيفها نادي بايونيرز حتى 30 يوليو 2026، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

وتحظى البطولة بمشاركة واسعة من المنتخبات الأفريقية، حيث تضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات من بينها مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال وبوروندي، في منافسات قوية تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في القارة السمراء.

وأكدت النائبة عايدة إسماعيل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وصول 14 منتخبًا حتى الآن، مشيرة إلى استمرار وصول باقي المنتخبات خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لإجراء مراسم القرعة يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستحدد مواجهات البطولة ومسار المنافسات.

وأضافت رئيس اللجنة العليا أن البطولة ستنطلق رسميًا يوم الأربعاء المقبل، في احتفالية كبرى بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.

وأوضحت أن حفل افتتاح البطولة سيقام في القاعة الكبرى بنادي بايونيرز، وسط استعدادات تنظيمية كبيرة تعكس أهمية الحدث القاري ومكانة مصر في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وأعربت النائبة عايدة إسماعيل عن خالص تقديرها للدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية لإنجاح البطولة، موجهة الشكر إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، على رعايتهما للحدث وحرصهما على توفير كافة الإمكانات اللازمة لخروجه بالشكل اللائق.

وأكدت أن استضافة الإسكندرية لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة للمرة الأولى تمثل خطوة مهمة في مسيرة تنظيم البطولات القارية، وتعكس قدرة المدينة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما تمتلكه من بنية تحتية وإمكانات تنظيمية متميزة.

كما وجهت رئيسة اللجنة العليا المنظمة الشكر إلى بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، تقديرًا لدعمها استضافة مصر للبطولة وحرصها على تقديم مختلف أوجه المساندة لضمان نجاح المنافسات وخروجها بصورة مشرفة تعكس تطور الرياضة الأفريقية.

وأكدت أن اللجنة المحلية المنظمة تواصل العمل والتنسيق مع مختلف اللجان المختصة لمراجعة جميع التفاصيل التنظيمية والفنية واللوجستية، بما يضمن إقامة البطولة وفق أعلى المعايير الدولية، ويعزز فرص الإسكندرية في استضافة المزيد من البطولات القارية والدولية في الفترة المقبلة.