قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تستحوذ على طائرة تجسس للجيش الأمريكي
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة.. صور
60 دقيقة | ضغط متواصل من إسبانيا وصمود أرجنتيني في نهائي المونديال
ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
عدوان جديد .. جيش الاحتلال يستهدف مزرعة في بريف القنيطرة السورية بالمدفعية
أحمد موسى يهاجم حكم نهائي كأس العالم: فاسد.. والضرب والمصارعة شغالة
مبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتقدم بعرض للأهلي لضم إمام عاشور
حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم
عميد علوم الأزهر يدرب الأئمة والوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة.. صور
من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك
إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
الأهلي يقرر إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا في معسكر إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة إلى الإسكندرية

وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة إلى الإسكندرية
وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة إلى الإسكندرية
أ ش أ

بدأت المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة للناشئين والناشئات في التوافد على محافظة الإسكندرية، استعدادًا لانطلاق فعاليات البطولة القارية التي يستضيفها نادي بايونيرز حتى 30 يوليو 2026، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

وتحظى البطولة بمشاركة واسعة من المنتخبات الأفريقية، حيث تضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات من بينها مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال وبوروندي، في منافسات قوية تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في القارة السمراء.

وأكدت النائبة عايدة إسماعيل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وصول 14 منتخبًا حتى الآن، مشيرة إلى استمرار وصول باقي المنتخبات خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لإجراء مراسم القرعة يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستحدد مواجهات البطولة ومسار المنافسات.

وأضافت رئيس اللجنة العليا أن البطولة ستنطلق رسميًا يوم الأربعاء المقبل، في احتفالية كبرى بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.

وأوضحت أن حفل افتتاح البطولة سيقام في القاعة الكبرى بنادي بايونيرز، وسط استعدادات تنظيمية كبيرة تعكس أهمية الحدث القاري ومكانة مصر في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وأعربت النائبة عايدة إسماعيل عن خالص تقديرها للدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية لإنجاح البطولة، موجهة الشكر إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، على رعايتهما للحدث وحرصهما على توفير كافة الإمكانات اللازمة لخروجه بالشكل اللائق.

وأكدت أن استضافة الإسكندرية لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة للمرة الأولى تمثل خطوة مهمة في مسيرة تنظيم البطولات القارية، وتعكس قدرة المدينة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما تمتلكه من بنية تحتية وإمكانات تنظيمية متميزة.

كما وجهت رئيسة اللجنة العليا المنظمة الشكر إلى بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، تقديرًا لدعمها استضافة مصر للبطولة وحرصها على تقديم مختلف أوجه المساندة لضمان نجاح المنافسات وخروجها بصورة مشرفة تعكس تطور الرياضة الأفريقية.

وأكدت أن اللجنة المحلية المنظمة تواصل العمل والتنسيق مع مختلف اللجان المختصة لمراجعة جميع التفاصيل التنظيمية والفنية واللوجستية، بما يضمن إقامة البطولة وفق أعلى المعايير الدولية، ويعزز فرص الإسكندرية في استضافة المزيد من البطولات القارية والدولية في الفترة المقبلة.

المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة محافظة الإسكندرية انطلاق فعاليات البطولة القارية نادي بايونيرز وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في "أمم إفريقيا"

منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في "أمم إفريقيا"

ديشامب

ديشامب يبرر رحيله: الأجواء أصبحت خانقة

الحكام

اتحاد الكرة يحدد موعد اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدوري الممتاز والمحترفين

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد