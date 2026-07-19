عبد الجواد: لدينا كميات كبيرة من السكر تكفي الإنتاج المحلي.. وسنخفض إنتاج هذا العام

أكد مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن سلعة السكر ليست سلعة محلية، ولكنها مرتبطة بأسعار البورصة العالمية، مشيرا إلى أنه يتم البيع بأسعار أقل من السعر الرسمي له.

وقال مصطفى عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti”، أن شركات الإنتاج المصرية تواجه صعوبات في البيع، حتى أنه أصبحت لا تستطيع شراء بنجر السكر من المزارعين، نظرا لوجود كميات كبيرة من السكر لدى الشركات.

وجود كميات كبيرة في السوق تكفي الإنتاج المحلي

وتابع أنه سيتم إنتاج كميات أقل من 3 مليون طن، نظرا لوجود كميات كبيرة في السوق تكفي الإنتاج المحلي.