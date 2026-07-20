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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معدات حديثة وزراعة ذكية.. افتتاح معرض البحوث الزراعية بمشاركة دولية واسعة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض مركز البحوث الزراعية الثاني، الذي يقام على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والذي ينظمه مركز البحوث الزراعية.

وتفقد الوزير اجنحة المعرض المختلفة، حيث يشارك فيه  نحو 75 شركة محلية ودولية، إلى جانب عدد من المعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، والمنظمات الاقيلمية والدولية المعنية، حيث يعرض المشاركون أحدث المعدات والتقنيات الزراعية الحديثة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

واستمع الوزير، خلال جولته، إلى شرح تفصيلي من العارضين وممثلي الشركات المشاركة، والمعاهد والمعامل البحثية المتخصصة، حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، و الابتكارات المرتبطة بالزراعة العضوية والأسمدة والمبيدات والميكنة والالات الزراعية.

وأكد الوزير أهمية هذا المعرض في تعزيز التواصل بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات السوق، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار في القطاع الزراعي.

وأشار فاروق إلى أن تنظيم المعرض على هامش المؤتمر الدولي يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء والمستثمرين، والاطلاع على أحدث التجارب العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وزيادة قدرتها التنافسية.

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