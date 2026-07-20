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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفقد استعدادات ملعب دهوك لاستضافة كأس السوبر الخليجي

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

زار وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم محافظة دهوك العراقية للوقوف على آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستضافة مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية، المقررة اقامتها يوم 13 أغسطس المقبل على ملعب نادي دهوك، وتجمع بين نادي دهوك العراقي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج ونادي الريان القطري بطل النسخة الثانية.

وترأس الوفد الأمين العام للاتحاد جاسم سلطان الرميحي، حيث تفقد أرضية ومرافق الملعب للتحقق من الجاهزية التشغيلية، والمتطلبات الإعلامية والنقل التلفزيوني، ومعايير الأمن والسلامة اللازمة لاستضافة الحدث.

 كما عقد الوفد اجتماعاً تنظيماً مع مسؤولي نادي دهوك لمناقشة الجوانب اللوجستية وآليات التنسيق بين اللجان لضمان خروج المباراة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأكد الدكتور عبدالله جلال رئيس نادي دهوك حرص النادي على تسخير كافة الإمكانات لتوفير أقصى درجات النجاح التنظيمي والفني للمباراة والالتزام التام بمعايير الاتحاد الخليجي.

وأشاد وفد اتحاد كأس الخليج العربي بمستوى الجهود المبذولة على أرض الواقع، مؤكداً ثقته في قدرة مدينة دهوك على تنظيم مواجهة تليق بمكانة البطولة المستحدثة التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وترسيخ الروابط الرياضية بين أندية المنطقة.

دهوك ملعب دهوك السوبر الخليجي

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