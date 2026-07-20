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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ستيفان دوجاريك : مستعدون لتقديم العون في أي مفاوضات بين واشنطن وطهران

ستيفان دوجاريك
ستيفان دوجاريك
عادل نصار

تحدث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن مخاوف استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة ونتائجه الكارثية على المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق على الاقتصاد في المنطقة والعالمي، وما حدث من ارتفاع في أسعار النفط ونقص في سلاسل الإمدادات، ودور الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "إننا مستعدون للمساعدة وتقديم العون في أي مفاوضات، ونعمل مع عدد من الدول حتى نخفف أثر هذه الأزمة".

وتابع ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأكثر هشاشة حول العالم في دول العالم النامي هم الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة الراهنة، إذ لا يحصلون على ما يكفي: "نعمل مع الحكومات لمحاولة تخفيف العبء الموضوع على هذه الدول، وتعزيز المساعدات الإنسانية، وبالتالي، فنحن نحتاج إلى المزيد من التبرعات من الدول الأعضاء التي يمكن أن تقدم مثل هذه المساعدات".

وحول إمكانية وجود دور للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الضغط على الولايات المتحدة وإيران لإرسال رسائل مبطنة إلى الطرفين بضرورة إيقاف هذه الحرب، وطرف الخيط في بداية هذا الأمر، أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن : "الدول الأعضاء لديها بعض من الضغط، ولا بد أن تستخدمه بشكل إيجابي، وبالعودة إلى ما قلناه سابقا، إذا نظرنا إلى دور باكستان ومصر وقطر والسعودية، فإن الوسطاء يمثلون المجتمع الدولي في محاولة جعل الطرفين يفهمان أنه لا يوجد حل عسكري، وأنهما باستكمال هذا النزاع يؤذيان العالم بأكمله".

إيران ستيفان دوجاريك الأمين العام للأمم المتحدة القاهرة الإخبارية

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