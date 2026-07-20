محمد مراد : الجدل التحكيمي في كأس العالم مستمر .. والحديث عن الأرجنتين لم يتوقف

أكد الناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لمنتخب مصر، محمد مراد، أن الجدل حول القرارات التحكيمية التي شهدتها بطولة كأس العالم لا يزال حاضرًا في وسائل الإعلام العالمية وبين عدد من نجوم كرة القدم، مشيرًا إلى أن العديد من المناقشات ما زالت تتناول أداء الحكام خلال مباريات المنتخب الأرجنتيني في البطولة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قال مراد إن نسخة كأس العالم الأخيرة كانت، من وجهة نظره، من أكثر النسخ إثارة للجدل على المستوى التحكيمي، معتبرًا أن المنتخب الأرجنتيني استفاد من قرارات تحكيمية في أكثر من مباراة، وليس فقط خلال مواجهته أمام المنتخب المصري.

وأضاف أن الانتقادات امتدت لتشمل مباريات أخرى خاضها المنتخب الأرجنتيني أمام منتخبات مختلفة، مؤكدًا أن عددًا من المتابعين والخبراء الرياضيين رأوا أن بعض القرارات التحكيمية أثرت في سير تلك المواجهات. كما أشار إلى أن ليونيل ميسي كان يستحق الحصول على إنذار في المباراة الافتتاحية، وفقًا لتقييمه للحالة التحكيمية.

وأشار مراد إلى أن لاعبي المنتخب الأرجنتيني ارتكبوا، بحسب رأيه، تدخلات قوية خلال المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني، لافتًا إلى أن بعض هذه التدخلات كانت تستوجب عقوبات انضباطية أكبر، مضيفًا أن ذلك أسهم في تغير موقف شريحة من الجماهير العالمية، التي أصبحت أكثر تعاطفًا مع المنتخب الإسباني خلال النهائي.

وأوضح أن النقاش حول الأخطاء التحكيمية لم يتوقف بانتهاء البطولة، مؤكدًا أن مقاطع الفيديو الخاصة بالحالات المثيرة للجدل ما زالت تُتداول على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الحالات التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين، والتي وصفها بأنها أصبحت محل نقاش بين جماهير كرة القدم في العديد من الدول.

وتابع مراد أن خروج المنتخبات الكبرى من البطولات أمر طبيعي في كرة القدم، مستشهدًا بخروج منتخبات مثل ألمانيا والبرازيل والبرتغال من المنافسات، متسائلًا عن سبب اعتبار خروج الأرجنتين أمرًا غير وارد لدى البعض، على حد تعبيره.

كما وجه مراد انتقادات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، معتبرًا أن الجانب التسويقي والاقتصادي أصبح يحظى باهتمام كبير، وهو ما قال إنه ينعكس على إدارة البطولات، مضيفًا أن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التحكيمية يجب أن يظل أولوية في جميع المنافسات الرياضية.

واختتم محمد مراد تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل الذي صاحب البطولة يعكس أهمية تطوير منظومة التحكيم وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات، حتى لا تبقى نتائج المباريات محل نقاش واسع بعد نهاية المنافسات، وذلك وفقًا لرؤيته التي طرحها خلال المداخلة الهاتفية.