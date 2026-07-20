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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت : تجنب العمالة الأجنبية السفر لإسرائيل يشل المصانع ويعمق الأزمة الاقتصادية

السفر لإسرائيل يشل المصانع ويعمق الأزمة الاقتصادية
السفر لإسرائيل يشل المصانع ويعمق الأزمة الاقتصادية
أ ش أ

كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن القطاع الصناعي في إسرائيل يواجه أزمة متفاقمة بسبب عزوف الفنيين والخبراء الأجانب عن السفر إليها، لتركيب وصيانة وإصلاح المعدات الصناعية، الأمر الذي أدى إلى توقف خطوط إنتاج فاقم من عمق الأزمة الاقتصادية، وأجبر المصانع على اللجوء إلى حلول مؤقتة أو تشغيل المعدات عن بُعد، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الأمنية.


وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الأزمة امتدت إلى معظم القطاعات الصناعية، بما فيها صناعات الصلب والبلاستيك والأغذية، التي تعتمد بصورة كبيرة على المعدات المستوردة والخبراء الأجانب لتشغيلها وصيانتها.


وأرجعت شركات أجنبية هذا العزوف إلى تصنيف إسرائيل منطقة حرب، بما يحول دون حصول موظفيها على تغطية تأمينية، فيما قالت شركات إيطالية إن نقابات العمال ترفض السماح لأعضائها بالسفر إلى إسرائيل.


وأشار التقرير إلى أن تداعيات الأزمة ظهرت بوضوح بعد تعطل نظام إنتاج متطور في شركة "تنوفا"، ما تسبب في نقص الجبن بالأسواق، وهو ما اعتُبر مؤشراً على أزمة أوسع تعانيها المصانع الإسرائيلية المعتمدة على التكنولوجيا والمعدات المستوردة.
ونقل التقرير عن رون تومر، الرئيس السابق لاتحاد الصناعيين الإسرائيليين، قوله إن بعض المصانع اضطرت إلى تركيب معدات جديدة عن بُعد عبر تطبيقات الاتصال المرئي، بعد رفض الفنيين الأجانب الحضور إلى إسرائيل، موضحًا أن شركته استغرقت شهرين لتركيب آلة تبلغ قيمتها 20 مليون شيكل بتوجيه من خبراء في ألمانيا، بينما تتطلب كثير من المعدات الحديثة أعمال صيانة دورية لا يمكن تنفيذها إلا بواسطة متخصصين أجانب.


وأضاف تومر أن إسرائيل لا تنتج معظم الآلات التي تعتمد عليها مصانعها، ما يجعل القطاع الصناعي رهينًا للموردين والفنيين من الخارج، مؤكدًا أن المصانع تلجأ حاليًا إلى حلول ارتجالية لتجنب توقف الإنتاج، في حين لا تظهر آثار الأزمة للرأي العام إلا عند اختفاء بعض المنتجات من الأسواق.


وفي السياق نفسه، وصف شموئيل دونرشتاين، مالك مجموعة "راف بارياح"، الأزمة بأنها "كارثية"، قائلاً إن مصنعًا جديدًا لمعالجة الزجاج تعذر تشغيله بسبب امتناع الفنيين الإيطاليين عن السفر إلى إسرائيل، كما فشلت محاولات استقدام فنيين من كولومبيا بعد رفض السلطات الإسرائيلية منحهم تصاريح دخول، وأضاف أن بعض خطوط الإنتاج الجديدة التي اشترتها شركته من دول أوروبية وآسيوية لا تزال متوقفة، فيما ظل أحد خطوط إنتاج إطارات الأبواب خارج الخدمة لمدة شهر بسبب رفض نقابة عمالية إيطالية إرسال فنيين.


من جانبه، قال تسوري دابوش، مالك شركة "كليل" لأنظمة الألومنيوم، إن خط إنتاج جديدًا اشترته شركته قبل نحو عام لا يزال داخل الصناديق بسبب عدم حضور الفنيين الأجانب لتركيبه، مشيرًا إلى أن المبررات الرسمية تتعلق بصعوبات التأمين، بينما يتمثل السبب الحقيقي - بحسب قوله - في مخاوفهم الأمنية من السفر إلى إسرائيل.


وأضاف دابوش أن الحرب ألحقت أضرارًا كبيرة بالقطاع الصناعي، وأن بعض الشركات بدأت تدرس إنشاء خطوط إنتاج خارج إسرائيل، في ظل استمرار تعطل الإنتاج وتراجع الاستثمارات المحلية.


بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، أبراهام نوفوجروتسكي، إن عددًا من المصانع يضم آلات متوقفة بالكامل بسبب عدم توافر الفنيين الأجانب، مؤكدًا أنه لا يوجد حل عملي للأزمة في الوقت الحالي، وأن المصانع التي لا تستطيع إيجاد بدائل تبقى معداتها خارج الخدمة، بما يفاقم الضغوط على الصناعة الإسرائيلية.

صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية القطاع الصناعي إسرائيل وإصلاح المعدات الصناعية

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