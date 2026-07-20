محافظ القاهرة يشيد بمبادرة بداية .. اتعلم .. جرب .. أبدع لتنمية مهارات الأطفال

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات مبادرة "بداية.. اتعلم.. جرب.. ابدع" التي تنظمها جمعية حنان الدنيا بمركز التكوين المهني بالأميرية، لتدريب الأطفال من سن ٦ إلى ١٢ سنة على الحرف اليدوية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، وذلك في إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال، وترسيخ ثقافة العمل والإبداع لديهم، وتعريفهم بقيمة الحرف اليدوية .

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تأتى متوافقة مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في الإنسان، وتنمية قدرات النشء، واكتشاف مواهبهم منذ الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف على المهن والحرف المختلفة، وممارسة الأنشطة التطبيقية التى تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز روح الابتكار والإبداع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على دعم المبادرات التي تستهدف بناء شخصية الطفل، وغرس قيم العمل والإنتاج لديه، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع.

وتفقد محافظ القاهرة الأنشطة والورش التدريبية التي تضمنتها المبادرة، واستمع إلى شرح حول البرامج المقدمة للأطفال، والتي تهدف إلى تعريفهم بالحرف اليدوية المختلفة، وتنمية مهاراتهم العملية والفنية من خلال التدريب والتجربة المباشرة.

كما تفقد محافظ القاهرة الانشطة التدريبية التى تقدمها الجمعية لتنمية مهارات السيدات، مشيدًا بجهود جمعية حنان الدنيا في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تسهم فى تنمية الوعى بأهمية العمل والإنتاج لدى الأجيال.