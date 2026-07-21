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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مبيعات سيتروين العالمية ترتفع 4.4% خلال النصف الأول من 2026

سيتروين
سيتروين
كريم عاطف

واصلت سيتروين تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت مبيعات عالمية بلغت 373.7 ألف سيارة، بزيادة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة بالأداء القوي في الأسواق الأوروبية والطلب المتزايد على سياراتها الكهربائية.

وجاءت أوروبا في صدارة الأسواق الداعمة لنمو العلامة الفرنسية، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8%، لترتفع الحصة السوقية إلى 3.4%، مستفيدة من طرح مجموعة جديدة من الطرازات وتوسيع عروض السيارات الكهربائية، كما قفزت طلبات شراء السيارات الكهربائية بنسبة 98% على أساس سنوي، لتشكل نحو ثلث إجمالي طلبات العملاء خلال النصف الأول من العام.

وأكد زافييه شاردون، الرئيس التنفيذي لسيتروين، أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشركة القائمة على تقديم سيارات أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء، إلى جانب تعزيز خدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد استمرار التوسع في الأسواق العالمية مع إطلاق مزيد من الطرازات.

وفي فرنسا، حافظت سيتروين على مكانتها بين أبرز العلامات التجارية في سوق سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة، بعدما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 3.8%، لتصل حصتها السوقية إلى 8.4%، بدعم من الإقبال على طرازات C3 وC3 Aircross وC5 Aircross الجديدة، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 20.3%.

وعلى مستوى الأسواق العالمية، حققت الشركة نمو ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 6.4%، مع تحسن الحصة السوقية إلى 2.2%، كما سجلت المغرب نمو قوي في المبيعات بلغ 40%، بينما قفزت مبيعات سيتروين في تونس بنسبة 101%، لترتفع الحصة السوقية إلى 7.2%.

وفي الهند، تضاعفت المبيعات بأكثر من الضعف لتتجاوز 5 آلاف سيارة، محققة نمو بنسبة 107%، فيما ارتفعت المبيعات في كولومبيا بنسبة 77%، مع الحفاظ على أداء مستقر في تركيا رغم تراجع السوق هناك.

وتؤكد هذه النتائج نجاح سيتروين في تعزيز حضورها العالمي، مستفيدة من تجديد تشكيلتها، والتوسع في السيارات الكهربائية، وتقديم خدمات جديدة مثل برنامج الضمان الممتد، بما يعزز تنافسيتها في مختلف الأسواق خلال عام 2026.

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