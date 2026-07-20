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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدريد تحتفل بالنجمة الثانية.. مليون مشجع يستقبلون أبطال كأس العالم

مدريد
مدريد
فرناس حفظي

خرج أكثر من مليون مشجع إلى شوارع العاصمة الإسبانية مدريد للاحتفال بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد في المباراة النهائية.


ووصل لاعبو المنتخب، بقيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، إلى مدريد قادمين من الولايات المتحدة، حيث استقبلهم الملك فيليب السادس وعائلته في قصر زارزويلا، قبل أن يلتقوا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في قصر مونكلوا.


وانطلقت الحافلة المكشوفة التي تقل أبطال العالم في جولة عبر أبرز شوارع العاصمة وسط أجواء احتفالية غلب عليها اللونان الأحمر والأصفر، وصولًا إلى ساحة "سيبيليس"، التي احتضنت الاحتفال الرسمي برفع الكأس أمام الجماهير.


وقال دي لا فوينتي خلال الاحتفالات: "عانينا في النهائي، لكننا حققنا النجمة الثانية لإسبانيا. أشعر بفخر كبير بهذا الفريق وأكنّ للاعبين كل الاحترام."


ووصفت وسائل إعلام إسبانية المشهد بأنه أحد أكبر الاحتفالات في تاريخ البلاد، مؤكدة أن السلطات توقعت مشاركة أكثر من مليون شخص، في محاولة لتجاوز الاحتفالات التاريخية التي شهدتها مدريد بعد التتويج بكأس العالم 2010.

مدريد منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 الأرجنتين المباراة النهائية

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