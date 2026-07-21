ضغوط أهلاوية على أفشة لحسم مصيره.. واللاعب يطلب فرصة أخيرة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الكرة تكثف خلال الفترة الحالية مناقشاتها مع محمد مجدي “أفشة” بشأن مستقبله مع الفريق، في ظل وجود رغبة لدى مسؤولي القلعة الحمراء في رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي أبلغ أفشة بصعوبة حصوله على فرصة مشاركة منتظمة خلال الموسم الجديد في ظل المنافسة القوية داخل الفريق، وهو ما دفع الإدارة لبحث إمكانية خروجه سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وأضاف أن اللاعب أبدى تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الأهلي، وطلب الحصول على فرصة حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، من أجل تقييم موقفه الفني وإمكانية المشاركة بشكل أكبر مع الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.

وأشار إلى أن أفشة أكد لمسؤولي النادي رغبته في القتال على مكانه داخل الفريق وعدم التسرع في اتخاذ قرار الرحيل خلال الوقت الحالي، خاصة أنه لا يزال يمتلك طموحات كبيرة مع الأهلي على المستويين المحلي والقاري.