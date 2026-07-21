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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل المشي بعد الأكل مباشرة مفيد أم مضر؟.. إليك الإجابة

المشي
المشي
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد البعض أن المشي بعد تناول الطعام مباشرة قد يسبب مشكلات في الهضم، بينما يرى آخرون أنه يساعد على حرق السعرات وتحسين الصحة. فهل المشي بعد الأكل مباشرة مفيد أم مضر؟ الإجابة تعتمد على نوع المشي ومدته.

هل المشي بعد الأكل مفيد؟

تشير الدراسات إلى أن المشي الخفيف بعد تناول الطعام قد يقدم عدة فوائد صحية، بحسب ما نشره موقع هيلثي ، منها:

  • المساعدة على تحسين عملية الهضم.
  • المساهمة في تقليل ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات، خاصة بعد الوجبات الغنية بالكربوهيدرات.
  • تقليل الشعور بالانتفاخ لدى بعض الأشخاص.
  • دعم النشاط البدني اليومي والمساعدة في الحفاظ على الوزن.

متى يصبح المشي بعد الأكل مضرًا؟

قد يسبب المشي السريع أو ممارسة التمارين العنيفة مباشرة بعد تناول وجبة كبيرة شعورًا بعدم الارتياح، مثل:

  • تقلصات أو آلام بالمعدة.
  • الغثيان.
  • ارتجاع الحمض لدى بعض الأشخاص.
  • الشعور بالثقل أو عسر الهضم.

لذلك، يفضل تجنب المجهود البدني الشديد بعد الأكل مباشرة.

ما أفضل وقت للمشي بعد الوجبة؟

إذا كانت الوجبة خفيفة، يمكن البدء في المشي الهادئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد تناول الطعام. أما بعد الوجبات الكبيرة، فقد يكون من الأفضل الانتظار قليلًا إذا كان الشخص يخطط لممارسة رياضة أكثر شدة.

كم مدة المشي المناسبة؟

يوصي الخبراء بأن يكون المشي بعد الوجبة:

  • لمدة 10 إلى 30 دقيقة.
  • بسرعة معتدلة أو هادئة.
  • دون إجهاد أو جري.

من يجب أن ينتبه؟

إذا كنت تعاني من:

  • ارتجاع المريء.
  • قرحة المعدة.
  • اضطرابات هضمية مزمنة.

فقد تحتاج إلى اختيار توقيت المشي بما يناسب حالتك، ويُفضل استشارة الطبيب إذا كانت الأعراض تتكرر.

المشي الطعام السعرات مفيد أم مضر

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