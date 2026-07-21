وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان التوسع في زراعة النخيل والزيتون وتطوير المزارع الإرشادية

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، والتوسع في زراعة النخيل والزيتون، وتطوير المزارع الإرشادية، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية والتنموية، وخطة التوسع في زراعة أصناف النخيل المتميزة والزيتون، بالاعتماد على نظم الري الحديثة، للاستفادة من المقومات البيئية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء في هذا القطاع الحيوي.

ووجّه وزير الزراعة بتقديم جميع أوجه الدعم الفني لتطوير مزرعتي نويبع وبئر أبو كلام بمدينتي نويبع وطور سيناء، لرفع كفاءتهما التشغيلية والإنتاجية، وتحويلهما إلى مراكز نموذجية للإنتاج الزراعي والإرشاد الزراعي، بما يعزز الخدمات المقدمة للمزارعين ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأكد علاء فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التجمعات التنموية الزراعية ومراكز الخدمات المتكاملة، بما يضمن استقرار المزارعين وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية. كما شدد على استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية مع محافظة جنوب سيناء لتلبية احتياجات المزارعين وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وشهد اللقاء الاتفاق على توفير كميات من أسمدة سلفات النشادر لتلبية المزارعين، ودعم خطط التوسع الزراعي بالمحافظة.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال بالدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين في جنوب سيناء، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، مشيرًا إلى أن الشراكة مع وزارة الزراعة تسهم في تنفيذ مشروعات تنموية تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا للمواطنين.