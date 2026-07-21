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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة: البدء في أعمال غسيل وتعقيم الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء أ ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، البدئ في أعمال مراحل غسيل وتعقيم شبكات مياه الشرب، بـ "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء والوحدات المحلية والصحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة والشركة القابضة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد اللواء أحمد رمضان، إن مراحل أعمال غسيل شبكات مياه الشرب تتم بصورة دورية طبقاً للخطة الموضوعه، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ورؤساء الشبكات بالمناطق، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مؤكداً الاهتمام بأعمال غسيل الشبكات، وتحسين جودة مياه الشرب، وفقًا للخطط الموضوعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين بإقليم القناة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد " عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحليل المطلوبة، وذلك للتأكد من صلاحيتها، والنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات أفضل متميزة للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد رمضان، انه تم تدعيم قطاع المعمل بـ 35 جهاز قياس عكارة من أحدث الأجهزة المتخصصة من حيث المواصفات الفنية والإمكانات التقنية التي تتمتع بها، وذلك في إطار خطة الشركة لتحديث أجهزة المعامل بمحطات مياه الشرب وتدعيم محطات الكومباكت بأجهزة حديثة تسهم في تعزيز دقة القياسات ورفع كفاءة منظومة مراقبة جودة المياه، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها ودعم منظومة العمل بالمعامل والمحطات، وذلك لتعزيز منظومة الجودة والرقابة المستمرة على مياه الشرب المنتجة وفقاً لأعلى المعايير الفنية المعتمدة.

كما أضاف اللواء أحمد رمضان، أننا علي استعداد كامل لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لافتا على تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن إدارة التوعية بالشركة تنفذ حملة ميدانية موسعة علي مستوى محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" بهدف قياس رضا المواطنين وتعزيز الوعي بالخدمات التي تقدمها الشركة، حول كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، ومدى الاستجابة للشكاوى والبلاغات، ورصد المقترحات والملاحظات التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز من تطبيق منظومة التحسين المستمر ورفع معدلات رضا العملاء.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية مياه الإسماعيلية

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