تعاون ياباني.. محافظ الوادي الجديد تبحث مستجدات مشروع إدارة موارد المياه واستخدامات الأراضي

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز بلال رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المشتركة (JCC) لمشروع "تعزيز استدامة مجتمعات الواحات المرتبطة بإدارة موارد المياه واستخدامات الأراضي بالصحراء الغربية"، وذلك بمقر الهيئة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وبمشاركة ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وهيئة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST)، وجامعة صوفيا، وجامعة طوكيو، وجامعة الوادي الجديد، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين من الجانبين المصري والياباني.

وأكدت المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروع، لما يمثله من أهمية في دعم جهود التنمية الزراعية والبيئية، وتحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحديد إجمالي المخزون ومدى الاستدامة للمشروعات التنموية القائمة، بالإضافة لدراسات الأراضي القابلة للاستصلاح والتوسع الزراعي، بما يخدم مناطق التنمية المقترحة ضمن الرؤى الاستراتيجية لمستقبل المحافظة.

وثمّنت المحافظ جهود التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة والجانب الياباني، مؤكدة أن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يسهم في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من الموضوعات الرئيسية، شملت خطة تشغيل المشروع (Plan of Operation)، ومصفوفة تصميم المشروع (Project Design Matrix)، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واعتماد تحديثات قائمة الأجهزة والمعدات، وآليات المتابعة والتقييم، وخطة التدريب والزيارات العلمية، بالإضافة إلى مناقشة البرنامج التنفيذي للمرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف المشروع في الإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي.