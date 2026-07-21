قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | الكويت: هجمات استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة
رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني
اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة
الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن
بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة
عاصفة تبدأ من المحيط.. هل يقود "النينيو" العالم لموجة حر غير مسبوقة؟
غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا
نبراس اهتدت به الأجيال| نواب: ثورة 23 يوليو بداية مرحلة جديدة لبناء الدولة الوطنية الحديثة وإعلاء الإرادة المصرية
ريال مدريد يستهدف ضم فيران توريس من برشلونة بعد تألقه في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رازوفيتش يصل القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري لبدء مهمته مع الزمالك

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد حسن أن الصربي فوك رازوفيتش سيصل إلى القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لبدء مهام عمله مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يعقد رازوفيتش جلسة مع مسؤولي الزمالك فور وصوله، لاستكمال الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي عن توليه القيادة الفنية للفريق، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد. 


واستقرت إدارة الزمالك على رازوفيتش لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مستندة إلى خبراته الطويلة في الملاعب الأوروبية والعربية، حيث يمتلك سجلًا تدريبيًا حافلًا مع عدد من الأندية في صربيا وبيلاروسيا، إلى جانب تجارب مميزة في الدوريين السعودي والإماراتي.

بدأ رازوفيتش مشواره التدريبي عام 2006 ضمن الجهاز الفني لنادي بارتيزان الصربي، قبل أن يخوض أول تجربة كمدير فني مع تيليوبتيك، ثم عاد لقيادة بارتيزان، لينطلق بعدها في عدة محطات خارجية كان أبرزها دينامو مينسك البيلاروسي.

وعلى مستوى الكرة العربية، تولى تدريب أندية الفيصلي والفيحاء في السعودية، إضافة إلى الظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات، ونجح في ترك بصمة واضحة خلال تلك التجارب، خاصة مع الفيحاء الذي قاده للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما سبق أن وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بـ"قاهر الكبار"، بعد النتائج اللافتة التي حققها أمام كبار أندية الدوري السعودي خلال فترة عمله هناك.

وخلال مسيرته التدريبية، حصد رازوفيتش عدة ألقاب، من بينها الدوري الصربي أربع مرات وكأس صربيا مرتين مع بارتيزان، قبل أن تكون آخر محطاته مع اتحاد كلباء الإماراتي، حيث قاد الفريق في 48 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارًا و13 تعادلًا، مقابل 22 هزيمة.

الإعلامي أحمد حسن الصربي فوك رازوفيتش الزمالك الدوري الصربي الاتحاد الدولي لكرة القدم الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

مبابي

بالأرقام.. مبابي يتصدر الهدافين وميسي يواصل الإبداع في كأس العالم 2026

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يشهدان احتفالية اليوم الرياضي العربي

الغوص والانقاذ

اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن خطة النشاط المحلي والدولي لهذا الموسم

بالصور

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد