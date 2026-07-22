قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة سيدة وشاب بلدغات ثعابين بالغربية .. و«الصحة» توفّر أمصال علاجهما
الأهلي يوافق على دعم راتب جراديشار لإتمام إعارته.. و3 عروض على طاولة اللاعب
عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
دعاء قبل النوم يريح القلب ويغفر الذنوب.. 5 أدعية مستجابة تحفظك حتى الصباح
سخونة على الطرق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء
قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟
تقارير أرجنتينية تكشف كواليس غرفة ملابس «التانجو» بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026
200 مليار دولار .. العراق يُعلن عن صفقات مدوّية في قطاع النفط
منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل
رابطة الأندية توافق على مطالب حسام حسن قبل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا
نادٍ سعودي كبير يستهدف ضم مصطفى شوبير بعد تألقه في كأس العالم 2026
زلزال في كييف .. زيلينسكي يُقيل قائد الجيش الأوكراني بعد احتجاجات غاضبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026: تناغم نفسي

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

يتصف مولود برج السرطان بالارتباط العاطفي الوثيق بمن يحب، ويمتلك بوصلة داخلية وحدساً فطرياً نادراً ما يخطئ. هو شخصية دافئة، تجيد قراءة مشاعر المحيطين بها واحتواءهم بكثير من النبل، ويبحث دائماً عن الاستقرار والأمان في خطواته، متميزاً بإخلاصه الشديد وعطائه غير المحدود.

 توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

تستقبل يومك بروح مطمئنة ورغبة في تعزيز سلامك الداخلي والابتعاد عن الأجواء المشحونة. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم هدوءاً فكرياً ممتازاً يتيح لك إعادة ترتيب أولوياتك الشخصية والعملية بعيداً عن أي ضغوط خارجية. حدسك في أعلى درجاته اليوم، فاجعله مرشدك في اتخاذ القرارات وحسم المسائل العالقة بثقة.

 توقعات برج السرطان صحيًا

وضعك البدني مستقر بفضل محاولاتك المستمرة لتنظيم وقتك ونيل قسط من الراحة. لحماية طاقتك ونفسيتك، احرص على فصل عقلك عن التفكير في هموم الآخرين ومسؤولياتهم. قضاء وقت هادئ في المنزل مساءً وتناول مشروب عشبي دافئ سيساعدانك على تجديد نشاطك والاسترخاء تماماً.

توقعات برج السرطان عاطفيًا

للمرتبطين: تعيش يوماً يغمره الاحتواء والدفء المتبادل؛ فالشريك يقدر بعمق اهتمامك الصادق وحرصك على حماية العلاقة. الوقت مثالي لتبادل الأحاديث الراقية والعميقة التي تذيب أي جفاء سابق، مما يزيد من متانة الروابط وشعور الأمان بينكما.

للعزاب: تنبع جاذبيتك اليوم من رقي أسلوبك وهدوء حضورك الساحر. قد تلاحظ اهتماماً خاصاً أو تقرباً من شخص في محيطك الاجتماعي يجد في التحدث إليك راحة عفوية. خذ وقتك كاملاً في استكشاف مشاعرك وتذكر أن التأني يصب دائماً في مصلحة قلبك.

برج السرطان اليوم مهنيًا

أنت منظم وبارع في إنجاز مهامك اليوم بهدوء وصمت، وتميل إلى العمل في بيئات مستقرة تتيح لك الإبداع. قدرتك على اكتشاف التفاصيل والعمل بدقة تجعلك محط إعجاب وتقدير زملائك ورؤسائك. قد تتلقى دعماً معنوياً كبيراً أو إشادة تزيد من حماسك وثقتك بمسارك المهني الواعد.

 توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

تحمل لك الفترة القادمة انفراجات متتالية وتطورات إيجابية ملموسة تدعم استقرارك المهني والمادي، صبرك وحرصك على حماية طاقة قلبك سيتوجان بنجاحات وهدوء طال انتظاره. استمر في السعي بخطواتك المدروسة، فالمستقبل القريب يحمل لك التعويض الجميل والتقدير المستحق.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم السرطان وتوقعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية

أرشيفية

انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لرابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية الخميس

نائب وزير الخارجية

نائب وزير الخارجية يبحث مع الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بالفرانكفونية تعزيز التعاون الثنائي

بالصور

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد