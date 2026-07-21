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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تدعو إلى تحقيق شامل بشأن وفاة مهاجر أثناء احتجازه في بولونيا

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
أ ش أ

 دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى إجراء تحقيق شامل في وفاة رجل أثناء احتجازه في مدينة بولونيا، منددة في الوقت نفسه بأحداث العنف ضد الشرطة.
وأوضحت رئيسة وزراء إيطاليا - في بيان على منصة إكس اليوم /الإثنين/ - أنه يجب البحث عن الحقيقة بدقة، دون تحيز أو تهاون مع أي طرف، مشيرة إلى أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل في أي مسئولية عن وفاة عبد الرحيم فقير.
ونددت جورجيا ميلوني بأحداث العنف في بولونيا واصفة إياه بأنه أمر غير مقبول، مؤكدة على أنه لا شيء يبرر العنف ضد الشرطة.
وقالت ميلوني "أولئك الذين اختاروا استخدام هذا الحادث كذريعة لتدمير المدينة ومهاجمة الشرطة ونشر العنف ، لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة: بل كانوا يسعون إلى المواجهة".
كان مهاجر مغربي يدعى عبد الرحيم فقير يبلغ من العمر 42 عاما في حي بيلاسترو، وهو حي متعدد الأعراق، ويمتلك شركة لنقل الاثاث قد توفي أثناء اعتقاله من الشرطة، وأثار مقطع فيديو سجله أحد السكان للواقعة ردود فعل من مختلف الأطياف السياسية.
وشهدت مدينة بولونيا أحداث عنف خلال مظاهرة تضامنية دعا إليها عمدة بولونيا، حيث أوضحت تقارير إعلامية أن المظاهرة تحولت إلى أعمال عنف عندما ألقت مجموعة من المتظاهرين الألعاب النارية والزجاجات على الشرطة، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واندلعت اشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات من الأشخاص.
وأعلن مكتب المدعي العام في بولونيا اليوم فتح تحقيقا في الحادث، كما بدأت هيئة الصحة في بولونيا تحقيقا داخليا.

جورجيا ميلوني بولونيا العنف ضد الشرطة

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