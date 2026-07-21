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الإشراف العام
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مواعيد التقديم في كلية الشرطة2026.. رابط التسجيل

موعد التقديم في كلية الشرطة2026
موعد التقديم في كلية الشرطة2026
رشا عوني

أعلنت أكاديمية الشرطة فتح باب التقديم للالتحاق بـ كلية الشرطة 2026، موضحة أن التسجيل يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التقديم على جميع المتقدمين، 

رابط التقديم في كلية الشرطة 2026 إلكترونيًا

وأتاحت وزارة الداخلية التقديم في كلية الشرطة 2026 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي، إذ يقوم المتقدم بإنشاء طلب الالتحاق واستكمال البيانات المطلوبة، ثم متابعة مواعيد الاختبارات والكشوف عبر حسابه الإلكتروني ويمكن التقديم من خلال هذا الرابـــط.

بدء التقديم لـ كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل) | المصري اليوم

مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026

=يبدأ التقديم من اليوم 21 يوليو 2026 حتى 14 أغسطس 2026 للحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية للعام السابق 2025، والحاصلين على الشهادات الأجنبية والثانوية من الخارج وطلاب مدارس STEM، بالإضافة إلى خريجي الجامعات من دفعة 2025.

=يبدأ التقديم لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2026 بعد إعلان النتيجة الرسمية بـ48 ساعة، ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

=يبدأ التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية دفعة 2026 اعتبارًا من 25 يوليو 2026 وحتى 10 سبتمبر 2026.

الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة 2026

كما حددت وزارة الداخلية الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة 2026 بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها بنسبة 65%، مع استمرار تطبيق باقي شروط القبول والاختبارات المقررة.

اختبارات القبول في كلية الشرطة 2026

يمر المتقدمون إلى كلية الشرطة 2026 بعدد من الاختبارات، وهي:

  • اختبار القدرات.
  • كشف المقاس والقوام.
  • الكشف الطبي.
  • اختبار اللياقة البدنية.
  • الكشف النفسي.
  • الكشف الطبي المتقدم.
  • كشف الهيئة.

ويعد اجتياز جميع هذه الاختبارات شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القبول بالأكاديمية.

شروط القبول في كلية الشرطة2027

 

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وجاءت أبرزها كالتالي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
  • أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • أن يكون المتقدم مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي تحددها الكلية.
  • ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج خلال فترة دراسته بالأكاديمية.
  • اجتياز جميع اختبارات القبول المقررة بنجاح، والتي تشمل الاختبارات الطبية، النفسية، البدنية، واختبار الهيئة.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة2026

 

وطرحت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المستندات المطلوبة للتقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، وذلك بالتزامن مع فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والمؤهلات الجامعية، وفقًا للضوابط والشروط التي حددتها الوزارة.

ويتعين على المتقدمين إحضار نموذج طلب الالتحاق بعد ملء بياناته، مصحوباً بأصل شهادة المؤهل أو بيان درجات معتمد، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، بجانب 4 صور شخصية.

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