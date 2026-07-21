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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يجري جولة تفقدية لقرية أولاد عبدالله | صور

جانب من الجوله
جانب من الجوله
منصور ابوالعلمين

 أجرى عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، زيارة تفقدية إلى قرية أولاد عبدالله، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد الوحدة المحلية بالقرية، والوحدة الصحية، ومحطة مياه الشرب، حيث اطلع رئيس المركز على انتظام العمل بهذه المرافق الحيوية، وتابع آليات تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بحسن الأداء، وسرعة الاستجابة لأي ملاحظات، والعمل على تذليل المعوقات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

كما وجه رئيس المركز بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والانضباط داخل المرافق العامة، والمتابعة المستمرة لسير العمل، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة مركز ومدينة بلاط للمتابعة الميدانية المستمرة للمرافق العامة والوحدات المحلية التابعة، والوقوف على احتياجاتها، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يرفع كفاءة الأداء بمختلف القطاعات الخدمية.

وفي إطار الجولات الميدانية المستمرة، أجرى الأستاذ عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط، جولة تفقدية بالحملة الميكانيكية بالمركز، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات المستخدمة في تنفيذ الأعمال الخدمية.


يرافقه في الجولة الدكتور محمد زين نائب أول رئيس المركز والاستاذ كامل محمد  نائب ثان.

وخلال الجولة، تمت متابعة حالة المعدات ومدى جاهزيتها للعمل، ووجّه بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة المعدات وضمان سرعة الاستجابة لتنفيذ مختلف الأعمال الميدانية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المركز أهمية الحفاظ على المعدات وتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم منظومة النظافة وتحسين البيئة وتنفيذ المشروعات الخدمية بمختلف أنحاء المركز.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد لمتابعة سير العمل والتأكد من سير العمل بكافة المرافق الخدمية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز بلاط

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