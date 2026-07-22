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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغفار : 278 مليون خدمة مجانية بالمبادرات الرئاسية .. ومصر انتقلت من علاج المرض إلى الوقاية

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية الصحية أحدثت تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع الملف الصحي في مصر، بعدما نقلت المنظومة من مرحلة انتظار ظهور المرض والتعامل معه إلى التركيز على الوقاية والكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.

مراحل حياة المواطن

وأوضح عبدالغفار خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن المبادرات الصحية أصبحت تغطي مختلف مراحل حياة المواطن، مشيرًا إلى أن 15 مبادرة رئاسية تمتد خدماتها منذ ما قبل الميلاد وحتى مراحل الشيخوخة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين المؤشرات الصحية.

وأشار وزير الصحة إلى أهمية المبادرات الخاصة بفحوصات المقبلين على الزواج، مؤكدًا أنها أصبحت إلزامية للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية، بما يسمح بالاكتشاف المبكر واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قبل حدوث أي مضاعفات.

الرعاية الصحية المناسبة

وأكد عبدالغفار أن اكتشاف أي حالات مرضية من خلال المبادرات الرئاسية لا يقتصر على التشخيص فقط، بل يتم إدراجها فورًا ضمن خطط العلاج والمتابعة، لضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية المناسبة في أسرع وقت.

وكشف وزير الصحة أن برامج الكشف المبكر ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن معدلات الإصابة بالأنيميا بين الأطفال تراجعت إلى 8% مقارنة بنحو 42% عام 2019، نتيجة التوسع في برامج الفحص والتدخل العلاجي المبكر.

وأضاف أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة فيروس سي، بعد تنفيذ حملات واسعة للكشف والعلاج، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة بالمرض إلى مستويات غير مسبوقة.

الكشف المبكر عن الأورام

وأوضح عبدالغفار أن مبادرات الكشف المبكر عن الأورام ساهمت في تحسين فرص علاج المرضى، مشيرًا إلى أن اكتشاف سرطان الثدي في المراحل المتأخرة انخفض إلى 20% مقابل 70% سابقًا، بفضل برامج الفحص المبكر والتوعية الصحية.

وشدد وزير الصحة على استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بشكل مجاني داخل جميع الوحدات الصحية، مؤكدًا أن هذه المبادرات أصبحت جزءًا مستدامًا من استراتيجية الدولة لتطوير الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين

واختتم عبدالغفار بالإشارة إلى حجم الخدمات التي قدمتها المبادرات الصحية المختلفة، موضحًا أن إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية بلغ 278 مليون خدمة في مختلف المحافظات.

خالد عبدالغفار الصحة وزير الصحة وزير الصحة والسكان

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