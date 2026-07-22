نشرة المرأة والمنوعات | زيادة وزن الطفل عند الولادة يُزيد من خطر إصابته بأمراض مُزمنة.. ومخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرّق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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