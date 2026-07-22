قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل المسيرة
كيف نجح البنك الأهلي في ترسيخ معايير السلامة الصحية من خلال شراكة طبية متخصصة؟
ذروة الصيف .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
تحذيرات إسرائيلية من سباق نووي بالمنطقة.. مسئولون: نفوذ تل أبيب في واشنطن يتراجع
واللا: إسرائيل تراهن على إعادة التطبيع إلى قلب الصفقة النووية بين واشنطن والرياض
الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بسبب استخدام أسلحة كيميائية
قرار من وزارة التضامن بإقالة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما
بعد زيادة أسعار آيباد وMacBook.. آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها
سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 يوليو
رغم تراجع الأسعار.. منتجو الدواجن يحذرون من الخسائر ويطالبون ببورصة حكومية
واللا العبري: الاتفاق النووي الأمريكي ـ السعودي يضع إسرائيل أمام أخطر معضلة إستراتيجية
ترانسفير ماركت يضع مصر ضمن أفضل منتخبات كأس العالم 2026 بجوار إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل طفل بشبرا الخيمة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لسائق وربة منزل لاتهامهما بقتل الطفل فارس نجل المتهمة الثانية البالغ من العمر أربع سنوات داخل مسكنهما بعدما تعرض لسلسلة من الاعتداءات الوحشية بالضرب والتعذيب انتهت بوفاته متأثرا بإصاباته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ والمستشار محمد عز العرب –وكيل النائب العام بنيابة شبرا الخيمة أول الجزئية وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.


وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمود.ع.م.ع" ٣٢ سنة - سائق - مقيم / ٣١ شارع عبده غريب - الوحدة العربية ، قسم ثان شبرا الخيمة ، محافظة القليوبية، و"نادية. م.ح.م.ع" - ٢٦ سنة - ربة منزل - مقيمة  طحانوب ، شبين القناطر ، مركز شبين القناطر محافظة القليوبية في الجناية رقم ١٠٧٩٤٠ لسنة ٢٠٢٦ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٠١٣ لسنه ٢٠٢٦ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٦/٢/١٨ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية المتهم الأول قتل المجني عليه الطفل فارس معتز محمد حسن عبد الله - عمداً - لسخطه عليه بأنه وعلى أثر عجز الطفل عن حبس بوله وقضاء حاجاته بأرجاء مكان حدوث الواقعة ولهوه على نحو فاض به والمتهمة الثانية وأفرغ صبرهما وبناء على تحريض من الثانية على النحو الثابت بالاتهام التالي، اعتدى عليه مستخدماً في ذلك أدوات - تالية الوصف بأن انهال عليه بالضرب بصفعة وركله وكال له عدة ضربات استقرت بعموم جسده بأسلاك وخراطيم مياه وبيده ، أعقب ذلك تعدية عليه برطم رأسه في الحائط فسقط أرضاً ولم يحرك ساكناً ، فأحدثا ما به من نزيف تحت الأم الجافية كيفما أبان تقرير الصحة التشريحية للفقيد والمرفق بالأوراق فخارت قواه وفارق الحياة فلم يرقب فيه إله ولا ذمة ولم تأخذهم به شفقة أو رحمة، حال كون المتهمان بالغان أوقعا جرمهما على طفلا لم يبلغ الثماني عشرة عام ميلادية - أربع سنوات - ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
واستطرد أمر الإحالة ان المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بطريق التحريض في قتل المجني عليه الطفل  فارس معتز محمد حسن عبد الله عمداً ، بأن ضاق بها ذرعاً سلوك الطفل لقضاء حاجاته والتبول على نفسه في غير المكان المخصص لذلك ، فحرضت المتهم الأول على قتله والخلاص منه وتحفيزه على ارتكاب جرمة محل الاتهام الأول ، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض .
واختتم أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز أدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " خرطوم ، قداحة ، أسلاك " دون أن يوجد لحملها أو احرازها مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.

القليوبية محاكمة شبرا الخيمة طفل محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

جمعية القلب الأمريكية: 5 أكواب قهوة يوميًا قد تكون آمنة للقلب

جمعية القلب الأمريكية: 5 أكواب قهوة يوميًا قد تكون آمنة للقلب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الشخير وانقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. تناول السكر أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

المفاصل

طرق طبيعية لعلاج آلام المفاصل

بالصور

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد