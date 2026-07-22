المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل طفل بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لسائق وربة منزل لاتهامهما بقتل الطفل فارس نجل المتهمة الثانية البالغ من العمر أربع سنوات داخل مسكنهما بعدما تعرض لسلسلة من الاعتداءات الوحشية بالضرب والتعذيب انتهت بوفاته متأثرا بإصاباته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ والمستشار محمد عز العرب –وكيل النائب العام بنيابة شبرا الخيمة أول الجزئية وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.



وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمود.ع.م.ع" ٣٢ سنة - سائق - مقيم / ٣١ شارع عبده غريب - الوحدة العربية ، قسم ثان شبرا الخيمة ، محافظة القليوبية، و"نادية. م.ح.م.ع" - ٢٦ سنة - ربة منزل - مقيمة طحانوب ، شبين القناطر ، مركز شبين القناطر محافظة القليوبية في الجناية رقم ١٠٧٩٤٠ لسنة ٢٠٢٦ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٠١٣ لسنه ٢٠٢٦ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٦/٢/١٨ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية المتهم الأول قتل المجني عليه الطفل فارس معتز محمد حسن عبد الله - عمداً - لسخطه عليه بأنه وعلى أثر عجز الطفل عن حبس بوله وقضاء حاجاته بأرجاء مكان حدوث الواقعة ولهوه على نحو فاض به والمتهمة الثانية وأفرغ صبرهما وبناء على تحريض من الثانية على النحو الثابت بالاتهام التالي، اعتدى عليه مستخدماً في ذلك أدوات - تالية الوصف بأن انهال عليه بالضرب بصفعة وركله وكال له عدة ضربات استقرت بعموم جسده بأسلاك وخراطيم مياه وبيده ، أعقب ذلك تعدية عليه برطم رأسه في الحائط فسقط أرضاً ولم يحرك ساكناً ، فأحدثا ما به من نزيف تحت الأم الجافية كيفما أبان تقرير الصحة التشريحية للفقيد والمرفق بالأوراق فخارت قواه وفارق الحياة فلم يرقب فيه إله ولا ذمة ولم تأخذهم به شفقة أو رحمة، حال كون المتهمان بالغان أوقعا جرمهما على طفلا لم يبلغ الثماني عشرة عام ميلادية - أربع سنوات - ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

واستطرد أمر الإحالة ان المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بطريق التحريض في قتل المجني عليه الطفل فارس معتز محمد حسن عبد الله عمداً ، بأن ضاق بها ذرعاً سلوك الطفل لقضاء حاجاته والتبول على نفسه في غير المكان المخصص لذلك ، فحرضت المتهم الأول على قتله والخلاص منه وتحفيزه على ارتكاب جرمة محل الاتهام الأول ، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض .

واختتم أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز أدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " خرطوم ، قداحة ، أسلاك " دون أن يوجد لحملها أو احرازها مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.