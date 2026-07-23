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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين عالمي وانخفاض محلي.. أسعار الحديد اليوم الخميس 23-7-2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2026 تبايناً في الاتجاهات السعرية، بينما انخفضت في السوق المحلي.

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 23 يوليو 2026.

أسعار الحديد عالميا

وتباينت أسعار الحديد والمواد الخام، إذ واصلت أسعار الخردة تراجعها الطفيف، بينما ارتفعت أسعار خام الحديد وخام البليت الصيني، في حين استقرت أسعار معظم منتجات الصلب الأخرى.

أسعار الخردة

انخفض سعر خردة الحديد HMS 1&2 (80:20) المستوردة إلى تركيا ليصل إلى 369 دولاراً للطن CFR  بتراجع 2 دولار للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

فيما ارتفع سعر خام الحديد الأسترالي تركيز 62% Fe بمقدار دولار واحد ليبلغ 101 دولار للطن CFR.

أسعار البليت

استقرت أسعار البليت الروسي عند مستوى 465 – 472 دولاراً للطن FOB دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

زادت أسعار البليت الصيني بمقدار 3 دولار للطن لتصل إلى 460 – 465 دولاراً للطن FOB.

حافظت أسعار البليت المستورد إلى تركيا من دول رابطة الدول المستقلة (CIS) على مستوياتها عند 480 – 485 دولاراً للطن CFR.
 

أسعار حديد التسليح

استقرت  أسعار حديد التسليح التركي عند 570 – 580 دولاراً للطن FOB.

ثبتت أسعار حديد التسليح من دول الكومنولث المستقلة عند 550 – 560 دولاراً للطن FOB.

وتراجعت أسعار لفائف الأسلاك التركية بمقدار 5 دولارات للطن لتسجل 575 – 585 دولاراً للطن FOB نتيجة استمرار ضعف الطلب في بعض الأسواق التصديرية.
 

 أسعار لفائف الصلب 

استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 510 – 520 دولاراً للطن FOB، كما حافظت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصينية (سمك 1 مم) على مستوياتها عند 550 – 560 دولاراً للطن FOB.

أسعار الحديد محليا اليوم الخميس 23 يوليو 2026: 

انخفض  سعر طن الحديد الاستثماري في مصر ليسجل 38428 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد في المصانع اليوم:

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39782 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

أسعار الحديد أسعار الحديد عالميا أسعار الخردة أسعار حديد التسليح أسعار الحديد محلي

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