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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اوتشو حارس المكسيك ليس الأول.. نجوم أعلنوا الاعتزال في مونديال 2026

أوتشوا
أوتشوا
مجدي سلامة

 أعلن الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا اعتزاله كرة القدم ليسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين.

وأكد الحارس (41 عاما) إقدامه على هذه الخطوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء عقب مشاركته في النسخة السادسة له في كأس العالم.

وحل أوتشوا بديلا في آخر 12 دقيقة من مباراة فازت فيها المكسيك 2-صفر على التشيك، واستمتع بتصفيق الجماهير في استاد أزتيكا، وهو الملعب الذي شهد بدايته الأولى مع الفريق الأول لنادي كلوب أمريكا عام 2004.

وكتب أوتشوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قدمت كل ما لدي، ولم أدخر حبة عرق واحدة في الملعب من أجل الأندية التي لعبت لها والمنتخب الوطني. واليوم أعلق قفازي".

وأضاف "أن تكون حارس مرمى يعني أن تدرك أنك قد تنتظر 90 دقيقة من أجل لحظة واحدة يتوقف عليها كل شيء. وعندما تأتي تلك اللحظة، لا يمكنك التردد".

ومثل أوتشوا منتخب المكسيك لأول مرة في كأس العالم خلال بطولة ألمانيا 2006، وواصل الظهور في نسخ جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022، والتي شهدت تصديه الشهير لركلة جزاء من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وعلى مستوى الأندية، خاض أوتشوا مسيرة حافلة امتدت 22 عاما لعب خلالها في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.

ولم يكن أوتشوا هو الأول بل امتد الأمر لعدة نجوم مثل:

رياض محرز الذي أعلن اعتزاله الدولي بعد خروج الجزائر من دور الـ 32 بكأس العالم منهيا مسيرة حافلة توج بها مع منتخب بلاده بلقب أمم إفريقيا 2019 وتسجيله 40 هدفا.

ساديو ماني - الهداف التاريخي لأسود التيرانجا - أعلن أيضا اعتزاله الدولي بعد خروج السنغال من نفس الدور بكأس العالم.

نيمار دا سيلفا، أنهى الساحر البرازيلي ورحلته المونديالية الأخيرة مع "السامبا" معلناً اكتفاءه بما قدمه للمنتخب للتركيز على مسيرته مع الأندية.

ودّع الحارس المخضرم الأوروجوياني فرناندو موسليرا الملاعب الدولية بعد سنوات طويلة كان فيها حامياً لعرين "السيليستي" في البطولات الكبرى.

بعد خسارة نهائي المونديال أمام إسبانيا، أنهى مدافع الأرجنتين الصلب نيكولاس أوتاميندي مسيرته مع التانجو بعدما حصد معهم ألقاب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا.

أعلن إينر سيلفا الهداف التاريخي لإكوادور في المونديال نهاية مشواره الدولي عقب وداع البطولة.

جييرمو أوتشوا المكسيكي كأس العالم

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