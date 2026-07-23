ضياء رشوان يدعو لوأد الفتنة بين الصحفيين: تاريخنا العريق لا يحتمل الخلافات

دعا وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى الحفاظ على وحدة الأسرة الصحفية المصرية، ورفض كل ما من شأنه إثارة الخلافات بين أبناء المهنة، مؤكدا أن تاريخ الصحافة المصرية الممتد لا يحتمل افتعال أي فتنة بين الصحفيين.

الصحافة المصرية تمتلك تاريخا عريقا

وكتب رشوان - في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "لا فتنة بيننا… أطفأوها فورا وسامح الله من أشعلها" - أن الصحافة المصرية تمتلك تاريخا عريقا يمتد منذ 198 عاما مع صدور صحيفة "الوقائع المصرية" كأول صحيفة عربية منتظمة، مرورا بتأسيس نقابة الصحفيين المصريين قبل 85 عاما كأول نقابة للصحفيين في العالم العربي والقارة الإفريقية، ثم تأسيس أول اتحاد للصحفيين العرب في القاهرة قبل 62 عاما، مؤكدا أن أجيال الصحفيين المصريين قدمت ملايين الصفحات التي حملت رسالة التنوير والاستنارة إلى مصر والوطن العربي.

وتساءل رشوان: "هل يعقل بعد كل هذا أن تتسلل فتنة صغيرة بين أبناء مهنة القلم من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين العريقة، ويتبادلوا ما لا يليق بتاريخهم ومكانتهم؟"، مؤكدًا أن ما يثار لا يستند إلى واقع حقيقي، وإنما يمثل افتعالا لخلاف لا أصل له داخل البيت الصحفي.

وأوضح أن تاريخ الأسرة الصحفية شهد على مدار عقود طويلة اختلافات في الرؤى والآراء بشأن قضايا المهنة والشأن العام، إلا أنها ظلت دائما في إطار الاحترام المتبادل، دون إساءة أو خروج عن القيم المهنية، بما حافظ على روابط الود بين أبناء المهنة.

ودعا رشوان جميع الصحفيين إلى العمل معا من أجل وأد هذه الفتنة، والتأكيد على أن الصحافة المصرية قامت على أعمدتها الثلاثة؛ القومية، والخاصة، والحزبية، باعتبارها مكونات متكاملة لا غنى عن أي منها، مشددا على أن الجميع يجمعهم الانتماء إلى مهنة واحدة ورسالة واحدة.

واختتم منشوره بالدعوة إلى الحفاظ على وحدة الصحفيين، مؤكدا اعتزازه بانتمائه إلى نقابة الصحفيين منذ 43 عاما، وتشرفه بالانتماء إلى الصحافة القومية، وبالكتابة في الصحافة الخاصة والحزبية لفترات طويلة.