عموتة يحسم موقف الأهلي من ضم طارق علاء.. وزد لا يرغب في صفقات تبادلية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن طارق علاء ظهير أيمن فريق زد دخل ضمن اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن اللاعب انتقل نهائيا لـ زد مقابل 10 مليون جنيه بعد تفعيل بند شراء عقده من بيراميدز.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع زد لشراء عقد طارق علاء حتى الآن، والقرار متوقف على قرار حاسم من الحسين عموتة المدير الفني للفريق.

وأضاف: من خلال مصادرنا، فأن كريم فؤاد الظهير الأيمن متألق في تدريبات فريق الكرة بالأهلي مؤخرًا، وهو يرغب في المشاركة بشكل أساسي مع الفريق في الموسم المقبل، وفي حالة عدم الاعتماد عليه فأنه يفضل الخروج معارًا، ولكن تألقه جعل إدارة الكرة تؤجل الدخول في مفاوضات حاليا لضم طارق علاء.

وأوضح: التفاوض مع لاعب زد، متوقف على قرار عموتة بشأن ملف كريم فؤاد وملفات آخرى تخص العناصر المتواجدة في مركز الظهير الأيمن.

وأشار إلى أن إدارة زد لا ترغب مطلقا في استعارة لاعبين جدد من الأهلي خلال الموسم المقبل، والهدف بالنسبة لهم هو شراء عقد أحمد خالد كباكا من الأهلي بصفة نهائية، موضحًا بأن إدارة زد لا ترغب في إبرام صفقات تبادلية مجددًا مع النادي الأهلي.

وأوضح: الحالة الوحيدة التي سيكون فيها صفقة تبادلية هي انتقال كباكا بصفة نهائية لزد في مقابل انتقال طارق علاء للأهلي.

وأتم: القرار النهائي بشأن امكانية انتقال طارق علاء إلى الأهلي من عدمه سيكون خلال أسبوع.