قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك برلماني لضبط رسوم المدارس الدولية وحماية المصريين من الاستغلال
منذ بدء الحرب.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 73,317 شهيدا
الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول حسابات على مواقع التواصل بسبب الإساءة لنادي الزمالك
فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالبحر الأحمر..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت.. والرطوبة تصل لـ95% على السواحل
تطورات الرخصة الأفريقية للزمالك.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟
نيويورك تايمز تكشف سر تغيير ترامب لطائرته الرئاسية خلال قمة الناتو
بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير
رئيس بشكتاش يكشف موقف مفاوضات صلاح: قدمنا عرضنا الأخير وننتظر الرد
إعصار نول يضرب الصين.. رياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد بشلل حركة النقل
بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟
جورج وسوف يكشف تفاصيل رسالة فيروز له وسر احتفاظه بها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة محمد عيد تكتب: أول ضحايا الكذب.. صاحبه

د. هبة محمد عيد
د. هبة محمد عيد

معظم الأكاذيب تبدأ بخوف، خوف من خسارة، أو من اعتراف، أو من مواجهة حقيقة لا نملك الشجاعة الكافية للنظر إليها. لذلك يبحث الإنسان عن رواية تجعله أكثر راحة لكي يختبئ خلفها قليلًا، ثم يكتشف بعد زمن أنه لم يعد يختبئ خلفها من الآخرين بل من نفسه.

ولعل أخطر ما في الكذب أنه لا يكتفي بتضليل العقول ولكن على قدرته  الغريبة في إعادة تشكيل الذاكرة والوجدان. لذلك نجد أنه كلما ردد الإنسان الكذبة، ضعفت الحقيقة في داخله فيستمر في ذلك حتى يأتي يوم لا يملك القدرة فيه  على التمييز بين ما عاشه فعلًا، وما صنعه خياله لكي يهرب من الواقع.

ولهذا لا يكون الكاذب دائمًا ممثلًا بارعًا، فقط بل قد يصبح أول من يؤمن بما اختلقه من كذب فيروي الحكاية مرات ومرات ويستمتع بإضافة إليها من مشاعره ما يجعلها أكثر إقناعًا، ويحذف منها ما يؤلمه، حتى تتحول مع الأيام إلى نسخة جديدة من الواقع، يعيشها وكأنها الحقيقة الوحيدة.

وهنا تكمن المأساة التي صنعها بنفسه فالكذب لا يسرق الحقيقة من الآخرين فقط، بل ينتزعها من روح  صاحبه أيضًا ليصبح أسيرًا لصورة رسمها لنفسه يحرص على عدم انهبارها لأنها ستكشف هشاشته النفسية ويظل مستمرا في الدفاع عنها، ليس لأنها صحيحة، ولكن لأنه لم يعد لديه القدرة على الاعتراف بأنها كانت كذبة منذ البداية.

كذلك  لا يحدث هذا على مستوى الأفراد ففط  بل قد تتورط فيه أسر كاملة، ومؤسسات، بل ومجتمعات بأكملها. حين يصبح الإنكار أسهل من المواجهة، وتصبح الرواية المريحة أكثر قبولًا من الحقيقة المؤلمة، يبدأ الجميع في العيش داخل عالم مصنوع من الأوهام، حتى إذا اصطدموا بالواقع، كانت الصدمة أقسى من أن تُحتمل.
وفي النهاية نجد أن الحقيقة قد تؤلم، لكنها تحرر صاحبها، أما الكذب فقد يمنح صاحبه راحة مؤقتة، ولكنه يطالبه كل يوم بثمن جديد وهو كذبة تلو أخرى، وذاكرة أكثر إرهاقًا، وخوفًا أكبر من انكشاف المستور. ومع مرور الوقت، لا يعود الكاذب سجين كذبته فحسب، بل سجين الصورة التي صنعها عن نفسه.

وربما لهذا كان الصدق شجاعة قبل أن يكون فضيلة. فهو لا يعفينا من الخطأ، لكنه يمنحنا فرصة التصحيح ويجعلنا يُبقي بيننا وبين ذواتنا جسرًا لا ينقطع. أما الكذب، مهما بدا ذكيًا في بدايته، فإنه ينتهي دائمًا بالخسارة الأكبر وهي خسارة النفس، فيفقد الإنسان القدرة على رؤية الحقيقة، حتى وإن كانت تقف أمام عينيه.

الأكاذيب الشجاعة الذاكرة والوجدان الإنسان الحقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

ترشيحاتنا

محمد صلاح

رئيس بشكتاش: قدمنا عرضنا النهائي لـ محمد صلاح.. والقرار بيده

محمد صلاح

فرج عامر: أتمنى ألا تشغل مشاكل بشكتاش المالية صلاح عن إبداعه الكروي

كانج إن لي

رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم الكوري الجنوبي كانج إن لي نجم باريس سان جيرمان

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد