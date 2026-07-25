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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تتحدى حر الصيف... طريقة عمل تورته الجيلي في البيت

تورته الجيلي
تورته الجيلي
هاجر هانئ

 تورته الجيلي من الحلويات التي تتناسب مع الأجواء الصيفية و تساعد على الترطيب و تحذي الحر، بالإضافة إلي ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة  عمل تورتة الجيلي في البيت بمذاق لا يقاوم.

مقادير تورتة الجيلي


● ٢ كوب دقيق

● ٤ بيضات

● كوب إلا ربع زيت

● كوب حليب

● ربع كوب عصير ليمون

● ٢ ملعقة كبيرة نشا

● ملعقة كبيرة مليانه بيكنج بودر

● ملعقة كبيرة فانيلا سايلة

● كوب سكر

طبقة الجيلي
● ٣ أكياس جيلي فراولة
● ماء مغلي
● موز شرائح


طريقة تحضير تورته الجيلي


تخلط المكونات السائلة معا
تخلط المكونات الجافة معا
تخلط المكونات السائلة مع الجافة
يوضع الخليط في الصينية
تخبز في الفرن حوالي 40 دقيقة
تترك لتبرد تماما
تضاف طبقة الجيلي على الكيك ونقدم


لطبقة الجيلي:

يذوب الجيلي في كوب من الماء المغلي ثم يضاف كوب من الماء الفاتر
ترص طبقة الموز
يترك في الثلاجة ليبرد ويتماسك تماما

تورته الجيلي طريقة عمل تورتة الجيلي مقادير تورتة الجيلي

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