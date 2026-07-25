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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى التوظيف "إنزل اشتغل"

ملتقى التوظيف "إنزل اشتغل"
ملتقى التوظيف "إنزل اشتغل"
أحمد بسيوني

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الكبير "إنزل اشتغل"، الذي يُنظم تحت رعاية الدولة لدعم تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الرابع والسبعين.

تفاصيل الملتقى

وتفقد المحافظ أجنحة ملتقى التوظيف، مشيدًا  بالمستوى المميز له ، والذي يُقام بمشاركة 84 شركة ومصنعًا من كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص. 

وأشار إلى أن الملتقى يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل حقيقية للجنسين، موزعة على 106 مهن متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل السكندري، وتشمل تخصصات الهندسة، والمحاسبة، والتمريض، وسكرتارية التمريض، والأمن، والعمالة المدربة، والفنيين المهرة، إلى جانب فرص واعدة في قطاعات المطاعم والفنادق والمستشفيات، فضلًا عن توفير أكثر من ألفي فرصة تدريب في مختلف التخصصات الفنية؛ لتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل.


المحافظ يتفقد ورش تصنيع الزي المدرسي

وعلى هامش الافتتاح، تفقد المحافظ ورش تصنيع الزي المدرسي وزي التربية العسكرية، حيث اطلع على مراحل الإنتاج وجودة التصنيع، واستمع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية للورش وآليات العمل بها، مشيدًا بجودة المنتجات والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وشهد الملتقى إقبالًا كثيفًا من الشباب الباحثين عن فرص عمل، ويُعد ملتقى "إنزل اشتغل" أحد أبرز الفعاليات التنموية التي تشهدها محافظة الإسكندرية بالتزامن مع احتفالاتها بعيدها القومي الرابع والسبعين، في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل وتدريب تواكب متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة نجلاء سليم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام ، وشريف فتحي مدير عام إداره شرق ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الإسكندرية أيمن عطية محافظ الاسكندرية ملتقى توظيف انزل اشتغل

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