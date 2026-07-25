رشميا.. أتلتيكو مدريد يضم نجم باريس سان جيرمان

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، يوم السبت، عن انضمام لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي كانج إن إلى صفوفه بعقد يمتد حتى يونيو 2031، وذلك بعد رحيله عن ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

ينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى الفريق الإسباني في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 40 مليون يورو (45 مليون دولار).



يعود لي إلى إسبانيا بعد ثلاثة مواسم قضاها مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في 124 مباراة، مسجلاً 16 هدفًا ومقدمًا 16 تمريرة حاسمة.

مسيرته



وقبل انتقاله إلى فرنسا عام 2023، لعب لي كانج إن لناديي فالنسيا ومايوركا الإسبانيين.



وخلال مسيرته في باريس، فاز لي بلقبين في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، وثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين.



وشارك لي لأول مرة مع منتخب كوريا الجنوبية عام 2019، ولعب 50 مباراة دولية مع منتخب بلاده. كما مثّل كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 و2026.