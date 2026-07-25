محافظ القاهرة: لا تهاون مع مخالفات البناء وإزالة عقار مخالف بالمرج على مساحة 700 متر وبارتفاع 12 طابقا

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة بناء، وأنه سيتم التعامل الفوري والحاسم مع جميع التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون والحفاظ على أرواح المواطنين ومنع البناء العشوائي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي المرج بدأت في إزالة عقار مخالف بشارع مؤسسة الزكاة لقيام مالكه بالتعدي على الاشتراطات البنائية، وأقام مبنى على مساحة بلغت نحو ٧٠٠ متر مربع، بارتفاع وصل إلى ١٢ دورًا .

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة المخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمنع أي محاولات للبناء المخالف، والحفاظ على النسق الحضارى وتحقيق الانضباط العمرانى بجميع أحياء العاصمة.