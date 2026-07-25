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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تخفض الاكتشافات الجديدة أسعار الوقود؟.. متحدث البترول يوضح

البنزين
البنزين
محمد البدوي

كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حقيقة تأثير زيادة الاكتشافات المحلية من النفط الخام والغاز الطبيعي على أسعار المحروقات، موضحًا أن آلية تسعير المنتجات البترولية تعتمد على مجموعة من العوامل، ولا ترتبط بحجم الإنتاج المحلي وحده.

حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المعادلة السعرية تشمل عدة عناصر رئيسية، من بينها حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام، والكميات المستوردة من الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب تكلفة الاستيراد، وجميعها تؤثر في تحديد تكلفة توفير الوقود بالسوق المحلية.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل عاملًا إيجابيًا في هذه المعادلة، خاصة مع التوسع في تشغيل معامل التكرير المصرية، بما يسهم في إنتاج كميات أكبر من البنزين والسولار محليًا، وهما الأكثر استهلاكًا في السوق المصرية.

خفض فاتورة الاستيراد

وأضاف أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يقلل الحاجة إلى استيراد المنتجات البترولية، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتجنب التكاليف الإضافية المرتبطة بالشحن والتأمين والمخاطر الناتجة عن النقل من الأسواق الخارجية.

تقلبات أسعار الطاقة

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي البترول والمالية، إجراءات تحوطية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن هذه الإجراءات شملت تنويع مصادر الاستيراد والموردين، بما يقلل من تأثير الاضطرابات الخارجية على السوق المحلية، ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية بأفضل تكلفة ممكنة.

واختتم ناجي تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من طاقات التكرير يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة البترول، لما لهما من دور في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين كفاءة منظومة توفير الوقود في السوق المصرية.

البترول وزارة البترول الزيت الخام أسعار الطاقة

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