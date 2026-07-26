قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. بدء حجز 2898 أرض سكنية ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة
منتخب مصر يحصد 7 ميداليات في منافسات الفردي ببطولة العالم لناشئي الإسكواش
الجزائر تفتح أبوابها لأبطال القارة.. انطلاق البطولة العربية والأفريقية لكرة السرعة بمشاركة 15 دولة
إيران: أوقفنا الهجمات بعد توقف واشنطن.. ونحذر من توسيع الحرب إذا استؤنفت الضربات
انتشال جثة طفل مجهول الهوية غرق بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
سيدة تقتحم مسجدًا في عين شمس وتعتدي على المصلين أثناء الصلاة
رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق جمصة وإعادة الحركة المرورية
من 150 ألفًا إلى 600 ألف.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار والوقت المناسب للشراء
أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية
5 سيارات جديدة 2026 في السوق المصري.. أسعار ومواصفات وصور
صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟
الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رشا مهدي: المدارس الآمنة تبني شخصية الطفل وتعزز التحصيل الدراسي

د رشا مهدي
د رشا مهدي
ايمن رياض

أكدت الدكتورة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ السابق وعضو لجنة التعليم بمنظمة إنقاذ الطفل بالمنيا، أن برنامج المدارس الآمنة يمثل أحد أهم البرامج الداعمة لتطوير البيئة التعليمية، لما يحققه من أثر  في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته داخل المدرسة، مشيرة إلى أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ينعكس إيجابا على التحصيل الدراسي والسلوك والثقة بالنفس.

وأوضحت، خلال زيارة وفد من منظمة إنقاذ الطفولة ومحافظ المنيا اللواء عماد كدواني، مدرسة الشهيد عبد الله جمال بقرية الأشمونين في مركز ملوي، التي تأتي ضمن المدارس الآمنة، أن البرنامج لا يقتصر على تطوير المباني أو تنفيذ أعمال الصيانة، وإنما يهدف إلى خلق مدرسة تحتضن الطفل نفسيًا واجتماعيًا، وتوفر له مناخًا يشعر فيه بالأمان والاحترام والمشاركة، بما يسهم في إعداد شخصية متوازنة قادرة على التعلم والإبداع.

وأضافت عضو لجنة التعليم، أن المدارس الآمنة تعتمد على مجموعة من المحاور، في مقدمتها تدريب المعلمين، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور، وتنفيذ الأنشطة التربوية، إلى جانب نشر ثقافة حماية الطفل ودمج جميع التلاميذ داخل بيئة تعليمية داعمة وشاملة.

وأشارت إلى أن محافظة المنيا تشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج ضمن مشروع المدارس الآمنة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وبناء جيل يمتلك المهارات والقيم التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأكدت الدكتورة رشا مهدي على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الطفل، وأن المدرسة الآمنة ليست مجرد مكان للتعليم، بل بيئة متكاملة تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل

ومن جانبه أكد الدكتور عادل صموئيل مسؤل التعليم بهيئة إنقاذ الطفل بالمنيا ان البرنامج، يستهدف 5600 تلميذ ببرنامج المدارس الآمنه لتعليم متميز وتقديم كافة الدعم النفسي والاجتماعي التلاميذ من أجل 
توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا ودعما للطلاب، كما يقوم البرنامج بتنفيذ عدة أنشطة متنوعه. 

المنيا محافظ المنيا المدارس الآمنة إنقاذ الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي، والالتزام بالمسؤولية

أمين البحوث الإسلامية: نجاح العمل الدعوي يبدأ من ترسيخ الانضباط المؤسسي

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

غدا.. مركز الوافدين بالأزهر ينظم احتفالية لتكريم أوائل مسابقة مئذنة الشعر العربي

دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة

دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك

بالصور

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد