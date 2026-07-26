منعطف جديد.. تطورات مثيرة بشأن قضية نهائي أمم إفريقيا

فاجأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الجميع بشأن قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، المثيرة للجدل.

وكانت السنغال قد توجت بأمم إفريقيا قبل أن تحتسب لجنة الانضباط بالكاف أسود التيرانجا خاسرا بثلاثية نظيفة وتمنح اللقب لصالح المغرب.

وتقدم منتخب السنغال باستئناف للمحكمة الرياضية للحكم في هذه القضية.

ووفقا للتقرير فإن الاتحاد السنغالي طلب استدعاء المدرب الفرنسي كلود لوروا كشاهد أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في استئنافه ضد قرار "الكاف" الذي منح اللقب للمغرب.

وأضاف أن لوروا ظهر في فيديوهات وهو يحاول إقناع ساديو ماني وزملائه بالعودة إلى أرضية الملعب بعد انسحابهم نحو غرفة الملابس.

حكم الكاس

وتسعى السنغال لإثبات أن فريقها لم يغادر الملعب رسميًا، مما قد يغير وجهة النظر في القضية.

يذكر أن جلسة الاستماع أمام الكاس يوم 8 أكتوبر المقبل، وسط ترقب كبير لمصير اللقب.