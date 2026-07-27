من هن أفضل نساء أهل الجنة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول أفضل نساء أهل الجنة والصفات التي أوصلتهن إلى هذه المكانة، مؤكدة أن السنة النبوية ذكرت نماذج عظيمة هن: السيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة فاطمة بنت محمد، والسيدة مريم بنت عمران، والسيدة آسية امرأة فرعون، رضي الله عنهن أجمعين.

من هن أفضل نساء أهل الجنة؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن المتأمل في حياة هؤلاء النماذج يجد أن هناك صفات مشتركة جمعت بينهن، أبرزها طاعة الله عز وجل، والصبر على الابتلاءات، والزهد في الدنيا.

وأضافت أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت مثالًا للزوجة الصالحة التي ساندت النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب اللحظات، وتحملت معه أعباء الدعوة، فاستحقت هذه المنزلة الرفيعة، كما أن السيدة فاطمة رضي الله عنها عُرفت بالزهد والعبادة والصبر على مشاق الحياة.

وأشارت إلى أن السيدة مريم عليها السلام قدمت نموذجًا فريدًا في الصبر على الابتلاء، خاصة في مواجهة الطعن في عرضها، فخلّد الله ذكرها في القرآن الكريم بسورة كاملة، بينما جسدت السيدة آسية امرأة فرعون أسمى معاني الثبات، حيث صبرت على العذاب الشديد في سبيل إيمانها.

وأكدت أن القاسم المشترك بين هؤلاء النسوة هو التقوى والصبر، موضحة أن الابتلاء لا يعني غضب الله، بل قد يكون علامة على القرب منه، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

ونوهت إلى أن الصبر على الابتلاء من أعظم أبواب دخول الجنة، وأن في هذه النماذج القدوة والعبرة لكل امرأة تسعى إلى رضا الله وبلوغ أعلى الدرجات في الآخرة.