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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهاجم نتنياهو قبل الاجتماع: لا أحتاج إلى "بيبي" ليخبرني بما يحدث في جبل ماكوش

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه لا يحتاج إلى إحاطات من الأخير بشأن ما يجري في موقع جبل ماكوش النووي الإيراني، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز.

وقال ترامب: "لست بحاجة إلى أن يخبرني بيبي بما يحدث في جبل ماكوش. إنه يفعل ذلك لأنه يريدني أن أستمر في التدخل"، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تمتلك معلومات كاملة عن تطورات الموقع النووي الإيراني.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نعلم تماماً ما يجري هناك. سمعت نتنياهو يتحدث عن الأمر، وتساءلت: لماذا يعلن ذلك للعالم؟ أنا أعلم تماماً ما يحدث في موقع جبل ماكوش".

وفي تصعيد لافت، لوح ترامب بإمكانية توجيه ضربة عسكرية للموقع إذا فشلت الجهود الدبلوماسية مع طهران، قائلاً: "لقد دمرنا مواقعهم النووية، وسنضطر أيضاً إلى تدمير جبل ماكوش إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وسنفعل ذلك بسهولة بالغة".

كما أكد أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية الإيرانية خلال وقت قصير، مضيفاً: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأعود وأنهي المهمة. أستطيع تدمير معظم جسورهم في أقل من ساعة، ويمكنني تدمير محطات الطاقة في يوم واحد".

ورغم نبرته الحادة، شدد ترامب على أن خياره المفضل لا يزال التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "إذا كان بإمكاني تجنب الحرب فسأفعل، لأنها تدمر بلداً بأكمله. لكنهم يعلمون أنني سأتحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".

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