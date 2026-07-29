ترامب وزيلينسكي على طاولة واحدة.. الدفاع الصاروخي أولوية أوكرانية| تفاصيل

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار في المعهد الوطني الأوكراني، إن الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة تأتي من أجل تقديم التعازي في وفاة السيناتور ليندسي غراهام، الذي توفي منذ عدة أيام، وكذلك لمناقشة تطورات الحرب مع الرئيس دونالد ترامب، وإطلاعه على آخر المستجدات، إضافةً إلى بحث فرض عقوبات أشد على روسيا.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس زيلينسكي سيطلب من الرئيس ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت-3 الاعتراضية، التي قد تساعدها في التصدي للصواريخ الباليستية الروسية، ففي كل مرة تستخدم فيها روسيا هذه الصواريخ، تسعى أوكرانيا إلى امتلاك الوسائل الكفيلة باعتراضها.

وأوضح أن هناك أيضًا الصفقة التي تقترحها أوكرانيا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي صفقة تتعلق بالطائرات المسيّرة، مردفا: نعلم حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا المجال، ونرغب في الحصول على تمويل من الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود".

وأكد أن هذه الموضوعات الثلاثة هي القضايا الرئيسية التي سيتحدث عنها الرئيس زيلينسكي مع الرئيس ترامب، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالحرب مع روسيا، ومن المتوقع أن تُناقش خلال اللقاء.