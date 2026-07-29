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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر فوكسهول موكا GSE الكهربائية في السعودية

فوكسهول موكا GSE الكهربائية
فوكسهول موكا GSE الكهربائية
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت شركة فوكسهول  المملوكة لشركة جنرال موتورز عن طرازها الجديد فوكسهول موكا GSE ، وتنتمي موكا GSE لفئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الأداء الرياضي والتكلفة المعقولة ، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، ألفا روميو جونيور فيلوس، وأبارث 600e، وميني كوبر JCW .

فوكسهول موكا GSE الكهربائية

أبعاد فوكسهول موكا GSE الكهربائية

تأتى سيارة فوكسهول موكا GSE الكهربائية داخل سوق السيارات بطول 4150 مم، وعرض 1787 مم، وارتفاع 1506 مم .

مواصفات فوكسهول موكا GSE الكهربائية

فوكسهول موكا GSE الكهربائية

زودت سيارة فوكسهول موكا GSE الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية منخفضة مع مصابيح LED رباعية، وبها سقف أسود وغطاء محرك أسود، وبها عجلات سبائكية مقاس 20 بوصة، وبها صدادات أمامية وخلفية محسنة، وبها جناح خلفي يعزز الثبات عند السرعات العالية، وبها مقاعد GSE خاصة مع دعم جانبي، وبها ألواح أبواب من قماش ألكانتارا، وبها دواسات معدنية وعجلة قيادة مسطحة مدفأة.

فوكسهول موكا GSE الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة فوكسهول موكا GSE الكهربائية بها، شاشة مركزية رقمية تعرض بيانات الأداء والبطارية، وبها مساحة خلفية محدودة للركاب طوال القامة، وصندوق أمتعة بسعة 310 لتر .

محرك فوكسهول موكا GSE الكهربائية

فوكسهول موكا GSE الكهربائية

تحصل سيارة فوكسهول موكا GSE الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي، وبها قوة 277 حصان، وعزم دوران 244 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، زبها بطاية سعة 54 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 335 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فوكسهول موكا GSE الكهربائية

تباع سيارة فوكسهول موكا GSE الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 170 ألف ريال سعودي .

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