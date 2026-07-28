صدمة لنجوم كرة القدم.. لماذا يحظر زواج الأميرة الإسبانية من لاعب؟

في كل بطولة كبرى، تتجدد الشائعات حول الحياة العاطفية للأميرة الإسبانية ليونور، وريثة العرش، خاصة بعد تداول أنباء تربطها بعدد من نجوم كرة القدم، من بينهم جافي وفيران توريس، عقب بطولتي يورو 2024 وكأس العالم 2026.

هذه التكهنات تصطدم بواقع دستوري وبروتوكولي يجعل زواجها من لاعب كرة قدم أو أي رياضي محترف أمراً بالغ الصعوبة.

لماذا يحظر زواج الأميرة من لاعب؟

يعود ذلك إلى مجموعة من القواعد الدستورية والأعراف التي تحكم عمل العائلة المالكة الإسبانية، إذ تمنح المادة 57 من دستور عام 1978 الملك والبرلمان صلاحية رفض زواج وريث العرش إذا اعتُبر غير مناسب، مع إمكانية استبعاد الوريث وذريته من ترتيب الخلافة في حال مخالفة القرار.

ولا تقتصر القيود على الموافقة الرسمية، بل تمتد إلى طبيعة الدور الذي يؤديه أي شخص ينضم إلى الأسرة المالكة، فوفقاً للمعايير المنظمة لعمل العائلة الملكية، يتعين على زوج الملكة المستقبلية التفرغ الكامل للمهام الرسمية، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو توقيع عقود دعائية أو رعاية مع الشركات.

ويمثل هذا الشرط عقبة كبيرة أمام أي لاعب كرة قدم محترف، إذ تعتمد مسيرته على العقود الرياضية والإعلانية، فضلاً عن الالتزامات المستمرة مع الأندية والمنتخبات، وهو ما يجعل الجمع بين الحياة الملكية والاحتراف الرياضي شبه مستحيل.

كما يبرز عامل آخر يتعلق بالحياد السياسي والإقليمي في إسبانيا، حيث تشهد البلاد تنافساً تاريخياً بين أقاليم عدة مثل كتالونيا ومدريد وإقليم الباسك.

ونظراً للارتباط الوثيق بين كرة القدم والهوية الإقليمية، فإن ارتباط ولية العهد بلاعب ينتمي إلى نادٍ كبير مثل ريال مدريد أو برشلونة قد يُفسر باعتباره انحيازاً لطرف على حساب آخر، وهو ما يتعارض مع الدور الدستوري للعرش باعتباره رمزاً لوحدة الدولة وحيادها.

شروط الزواج من الأميرة ليونور

من ناحية أخرى، يرى مختصون في شؤون العائلات المالكة أن القصر الملكي يفضل عادةً أن يكون شريك حياة وريث العرش من خلفيات دبلوماسية أو عسكرية أو أرستقراطية، نظراً لخبرتهم المسبقة في التعامل مع البروتوكولات الرسمية ومتطلبات الحياة العامة، إضافة إلى قدرتهم على الحفاظ على خصوصية المؤسسة الملكية.

في المقابل، ترتبط حياة نجوم الرياضة بتغطية إعلامية مكثفة، وعقود تجارية، وحضور دائم على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يتعارض مع طبيعة الحياة داخل القصر الملكي.

ولهذا، ورغم استمرار الشائعات، تبدو فرص ارتباط الأميرة ليونور بلاعب كرة قدم أو أي رياضي محترف محدودة للغاية في ظل القواعد الدستورية والبروتوكولية التي تحكم المؤسسة الملكية الإسبانية.