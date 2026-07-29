قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم
إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
ترامب: اجتماعاتي مع زيلينسكي ونتنياهو كانت إيجابية
وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة.. ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق
"ناقصة نص درجة".. الأولى على الثانوية العامة علمي رياضة تكشف سر تفوقها وخطتها بعد النتيجة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز
الحشد الشعبي يعلن مقـ.تل 20 شخصا وإصابة 32 في الهجمات السعودية الأمريكية
قافلة «زاد العزة» الـ 245 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
الزمالك يمنح معتمد جمال حرية تشكيل الجهاز الفني المعاون
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات
بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من قمة العالم إلى دوامة الغياب.. هل ينجح مانشيني في إنقاذ المنتخب الإيطالي؟

مانشيني
مانشيني
محمود أحمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

لم يعد الحديث عن المنتخب الإيطالي يقتصر على تاريخه العريق أو ألقابه الأربعة في كأس العالم بل أصبح يرتبط أكثر بسلسلة من الإخفاقات التي حولت أحد أعظم منتخبات اللعبة إلى فريق يغيب عن أكبر المحافل الدولية للمرة الثالثة على التوالي.

ومع إعلان عودة روبرتو مانشيني إلى قيادة المنتخب الإيطالي تبدأ مرحلة جديدة تحمل الكثير من التحديات في محاولة لإعادة "الأتزوري" إلى المكانة التي فقدها خلال العقدين الأخيرين بعدما تحول من بطل للعالم إلى أحد أبرز الغائبين عن البطولة الأغلى في كرة القدم.

من المجد العالمي إلى بداية الانحدار

في التاسع من يوليو 2006 كتب المنتخب الإيطالي واحدة من أجمل صفحات تاريخه عندما توج بكأس العالم في ألمانيا بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي الشهير الذي شهد واقعة نطح زين الدين زيدان للمدافع ماركو ماتيراتزي.

في ذلك الوقت بدا أن إيطاليا مقبلة على حقبة جديدة من الهيمنة خاصة أنها كانت تمتلك جيلاً استثنائياً ضم أسماء مثل جانلويجي بوفون وفابيو كانافارو وأندريا بيرلو وجينارو جاتوزو ولوكا توني وفرانشيسكو توتي لكن ما حدث بعد ذلك كان مختلفًا تمامًا.

20 عامًا من التراجع

منذ التتويج العالمي لم يعرف المنتخب الإيطالي الاستقرار الفني أو الإداري فعلى مدار عشرين عامًا تعاقب على تدريب المنتخب عشرة مديرين فنيين في مؤشر واضح على غياب المشروع طويل الأمد.

وباستثناء لقب كأس الأمم الأوروبية عام 2021 بقيادة روبرتو مانشيني لم تحقق إيطاليا أي إنجاز كبير بينما تزايدت الإخفاقات بصورة غير مسبوقة.

وأصبحت "السكوادرا أتزورا" تعيش واحدة من أصعب الفترات في تاريخها الحديث.

رقم صادم

الأرقام وحدها تكشف حجم الأزمة فمنذ مونديال ألمانيا 2006 خاض المنتخب الإيطالي ست مباريات فقط في نهائيات كأس العالم.

شارك في نسختي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 لكنه خرج من دور المجموعات في المرتين قبل أن يغيب تمامًا عن نسخ 2018 و2022 و2026.

أي أن المنتخب الذي كان أحد أكثر المنتخبات حضورًا في المونديال أصبح خارج البطولة لثلاث نسخ متتالية في سابقة لم تحدث لأي منتخب سبق له الفوز بكأس العالم.

كوابيس الملحق

المؤلم بالنسبة للإيطاليين أن الغياب لم يكن نتيجة منافسة مع منتخبات عملاقة ففي كل مرة سقط المنتخب أمام منافس كان مرشحًا لتجاوزه وفي تصفيات مونديال 2018 جاءت الصدمة أمام السويد ووفي الطريق إلى مونديال قطر 2022 كانت المفاجأة بالخسارة أمام مقدونيا الشمالية .. أما الضربة الثالثة فجاءت بالسقوط أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ثلاث صدمات متتالية كشفت حجم التراجع الذي أصاب الكرة الإيطالية.

لماذا تراجعت إيطاليا؟

لا يمكن اختزال الأزمة في النتائج فقط فالكرة الإيطالية واجهت خلال السنوات الماضية مشكلات عديدة أبرزها تراجع مستوى الدوري الإيطالي مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى وانخفاض إنتاج المواهب الجديدة والاعتماد المستمر على لاعبين محدودي الخبرة الدولية وغياب الاستقرار الفني داخل المنتخب وكثرة تغيير المدربين وعدم وجود مشروع واضح .

كما أن العديد من الأندية الإيطالية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على اللاعبين الأجانب وهو ما أثر على فرص تطور اللاعبين المحليين.

مانشيني.. العودة إلى المهمة الأصعب

قرار الاتحاد الإيطالي بإعادة روبرتو مانشيني لم يكن مفاجئًا فالمدرب البالغ من العمر 61 عامًا يبقى آخر من منح الجماهير الإيطالية لحظة فرح حقيقية عندما قاد المنتخب للتتويج ببطولة أوروبا عام 2021.

ورغم أن تجربته الأولى انتهت بصورة مثيرة للجدل بعد رحيله لتدريب المنتخب السعودي فإن الاتحاد الإيطالي يرى أنه الرجل الأكثر قدرة على إعادة بناء المنتخب لكن المهمة هذه المرة تبدو أصعب بكثير.

ففي ولايته الأولى كان يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين بينما يواجه الآن تحديًا يتمثل في إعادة تكوين منتخب قادر على المنافسة.

المنتخب الإيطالي كأس العالم روبرتو مانشيني مانشيني الأتزوري فرنسا ألمانيا زين الدين زيدان ماتيراتزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

طلاب الثانوية العامة

بعد نتيجة الثانوية العامة .. بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2026

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

ترشيحاتنا

الوسواس

علي جمعة: الوسواس من أبواب الابتلاء وعلى الإنسان التغلب عليه

تهور الشباب

حكم الاستعراض بالموتوسيكل على الطرق.. دار الإفتاء تحذر من تهور الشباب

العلاج النفسي

حكم التحدث مع المعالج النفسي في الأمور الزوجية الخاصة.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد