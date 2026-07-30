قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس
بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت
الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة
العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ قادمة من إيران
الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
ضم وزيري الزراعة والرياضة إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة
وزير الرياضة يشيد بتعاون الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني
الدفاع الكويتية : وفاة أحد العاملين في هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

للحصول على أقصى استفادة من فيتامين د.. تناول البيض بهذه الطريقة

للحصول على أقصى استفادة من فيتامين د.. تناول البيض بهذه الطريقة
للحصول على أقصى استفادة من فيتامين د.. تناول البيض بهذه الطريقة
ولاء عادل
نتيجة الثانوية العامة 2026

لا يعتمد حصول الجسم على فيتامين "د" الموجود في البيض على تناوله فقط، بل تلعب طريقة إعداده والمكونات المصاحبة له دورًا مهمًا في تعزيز امتصاص هذا الفيتامين والاستفادة منه بصورة أفضل.

ووفقًا لموقع "Verywell Health"، فإن تناول البيض مع الدهون الصحية قد يساعد الجسم على امتصاص فيتامين "د" بكفاءة أكبر، نظرًا لأنه من الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

ما علاقة الدهون بامتصاص فيتامين د؟

ينتمي فيتامين "د" إلى مجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون، إلى جانب فيتامينات "أ" و"هـ" و"ك"، لذلك يحتاج إلى وجود الدهون الغذائية حتى يتمكن الجسم من امتصاصه ونقله إلى مجرى الدم.

وتسهم الدهون في تنشيط إفراز العصارة الصفراوية والإنزيمات الهاضمة، ما يسهل امتصاص هذه الفيتامينات داخل الأمعاء.

ورغم أن صفار البيض يحتوي على دهون طبيعية، فإن إضافة مصادر صحية أخرى للدهون قد تزيد من كفاءة امتصاص فيتامين "د"، خاصة إذا كانت الوجبة منخفضة الدهون.

أطعمة يُفضل تناولها مع البيض

لزيادة القيمة الغذائية للوجبة وتحسين امتصاص فيتامين "د"، ينصح الخبراء بإضافة أحد المصادر التالية:

  • زيت الزيتون.
  • الأفوكادو.
  • المكسرات، مثل اللوز والجوز.
  • البذور، مثل الشيا واليقطين.
  • زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز.
  • منتجات الألبان، مثل الجبن والزبادي والجبن القريش.

هل تختلف الفائدة حسب طريقة الطهي؟

يوضح الخبراء أن فيتامين "د" يتحمل درجات الحرارة المستخدمة في طهي البيض، لذلك لا يفقد كميات كبيرة منه أثناء الطهي المعتاد، إلا أن تعريضه لدرجات حرارة مرتفعة جدًا أو لفترات طويلة قد يقلل من محتواه.

ويختلف مقدار الدهون في الوجبة باختلاف طريقة التحضير؛ فالبيض المسلوق يحتوي على الدهون الطبيعية الموجودة في الصفار فقط، بينما يضيف استخدام كمية معتدلة من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو عند قلي البيض أو طهيه مزيدًا من الدهون الصحية التي قد تساعد على تحسين امتصاص فيتامين "د".

ويشير الخبراء إلى أن الجمع بين البيض والدهون الصحية، ضمن نظام غذائي متوازن، يعد من أفضل الطرق لتعزيز استفادة الجسم من هذا الفيتامين، إلى جانب ما يوفره البيض من بروتين وعناصر غذائية أخرى مهمة.

البيض فيتامين د تناول البيض الدهون الصحية امتصاص فيتامين د

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

ترشيحاتنا

خبير اقتصادى: قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة جاء مدعومًا باستمرار المخاطر الجيوسياسية

خبير اقتصادى: قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة مدعوم باستمرار المخاطر الجيوسياسية

جانب من الحلقة

خبير طاقة يحذر من الشواحن مجهولة المصدر: قد تتسبب في حرائق داخل المنازل

السفير يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

يوسف الشرقاوي: مصر اعتمدت على الدبلوماسية الاستباقية للتعامل مع الأوضاع المحيطة بنا

بالصور

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

فيديو

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد