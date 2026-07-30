للحصول على أقصى استفادة من فيتامين د.. تناول البيض بهذه الطريقة

لا يعتمد حصول الجسم على فيتامين "د" الموجود في البيض على تناوله فقط، بل تلعب طريقة إعداده والمكونات المصاحبة له دورًا مهمًا في تعزيز امتصاص هذا الفيتامين والاستفادة منه بصورة أفضل.

ووفقًا لموقع "Verywell Health"، فإن تناول البيض مع الدهون الصحية قد يساعد الجسم على امتصاص فيتامين "د" بكفاءة أكبر، نظرًا لأنه من الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

ما علاقة الدهون بامتصاص فيتامين د؟

ينتمي فيتامين "د" إلى مجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون، إلى جانب فيتامينات "أ" و"هـ" و"ك"، لذلك يحتاج إلى وجود الدهون الغذائية حتى يتمكن الجسم من امتصاصه ونقله إلى مجرى الدم.

وتسهم الدهون في تنشيط إفراز العصارة الصفراوية والإنزيمات الهاضمة، ما يسهل امتصاص هذه الفيتامينات داخل الأمعاء.

ورغم أن صفار البيض يحتوي على دهون طبيعية، فإن إضافة مصادر صحية أخرى للدهون قد تزيد من كفاءة امتصاص فيتامين "د"، خاصة إذا كانت الوجبة منخفضة الدهون.

أطعمة يُفضل تناولها مع البيض

لزيادة القيمة الغذائية للوجبة وتحسين امتصاص فيتامين "د"، ينصح الخبراء بإضافة أحد المصادر التالية:

زيت الزيتون.

الأفوكادو.

المكسرات، مثل اللوز والجوز.

البذور، مثل الشيا واليقطين.

زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز.

منتجات الألبان، مثل الجبن والزبادي والجبن القريش.

هل تختلف الفائدة حسب طريقة الطهي؟

يوضح الخبراء أن فيتامين "د" يتحمل درجات الحرارة المستخدمة في طهي البيض، لذلك لا يفقد كميات كبيرة منه أثناء الطهي المعتاد، إلا أن تعريضه لدرجات حرارة مرتفعة جدًا أو لفترات طويلة قد يقلل من محتواه.

ويختلف مقدار الدهون في الوجبة باختلاف طريقة التحضير؛ فالبيض المسلوق يحتوي على الدهون الطبيعية الموجودة في الصفار فقط، بينما يضيف استخدام كمية معتدلة من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو عند قلي البيض أو طهيه مزيدًا من الدهون الصحية التي قد تساعد على تحسين امتصاص فيتامين "د".

ويشير الخبراء إلى أن الجمع بين البيض والدهون الصحية، ضمن نظام غذائي متوازن، يعد من أفضل الطرق لتعزيز استفادة الجسم من هذا الفيتامين، إلى جانب ما يوفره البيض من بروتين وعناصر غذائية أخرى مهمة.