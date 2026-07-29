نائب: إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي فى سبتمبر القادم.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عن اعتزام الحكومة إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص خلال سبتمبر المقبل، وذلك بهدف مساندة القطاع الإنتاجي ودعم قدراته التنافسية.

​وأضاف الوزير، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر إطلاق "منصة دعم المصنعين"، أن الصندوق الجديد يهدف إلى ضخ استثمارات مباشرة في المشروعات الصناعية والتكنولوجية، وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المدخرات إلى مجالات الإنتاج والاستثمار ذات القيمة المضافة.

​وأشار إلى أن تمويل الصندوق سيركز على 5 قطاعات رئيسية ذات أولوية، وهي (الصناعة التحويلية، والزراعة والإنتاج الحيواني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والفنادق واللوجستيات والنقل البحري).

​ولفت إلى أنه سيتم تطبيق معايير دقيقة لتنقية واختيار الشركات والمصانع المستحقة للدعم؛ لضمان توجيه الاستثمارات والتمويلات للمشروعات الجادة وتحقيق أقصى عائد تنموي واقتصادي، وبشراكة مع صندوق مصر السيادي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.