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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس: نتطلع لزيادة الاستثمارات الباكستانية وتوسيع مجالات العمل

جمال الدين: نتطلع للبناء على التعاون مع الاستثمارات الباكستانية وتوسيع مجالات العمل لتشمل المواني
جمال الدين: نتطلع للبناء على التعاون مع الاستثمارات الباكستانية وتوسيع مجالات العمل لتشمل المواني
محمد الغزاوى
نتيجة الثانوية العامة 2026

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عامر شوكت، سفير باكستان لدى القاهرة.

جاء اللقاء في إطار مناقشة سبل تعميق أواصر التعاون، في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل الهيئة سواء في المناطق الصناعية أو الموانئ.

حضر اللقاء عدد من مسؤولي اقتصادية قناة السويس والسفارة الباكستانية بالقاهرة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي السفير الباكستاني لدى القاهرة لبحث تعزيز التعاون في القطاعات المستهدفة

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن الهيئة تحرص على التعاون مع مجتمع الأعمال الباكستاني في المجالات التي تمتلك الشركات الباكستانية فيها العديد من الخبرات، وأبرزها قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والأدوات الرياضية، والموانئ والأنشطة اللوجستية، لا سيما في ظل نجاح التعاون مع إحدى الشركات الباكستانية الكبرى في قطاع المنسوجات والملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة والذي يجري إنشاؤه حاليا؛ وذلك في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الهيئة وفي مقدمتها الجاهزية الكبرى على مستوى البنية التحتية والمرافق، والنفاذية الكاملة على الأسواق العالمية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، مشيرًا إلى التخطيط لجولة ترويجية مرتقبة لباكستان لمزيد من المباحثات المباشرة مع الشركات الباكستانية في ظل العلاقات المتميزة بين مصر وباكستان.

من جانبه أعرب السفير الباكستاني عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية، مبديًا إعجابه بنظام العمل داخل الهيئة الذي يتسم بالديناميكية والمرونة في ظل وجود شباك واحد للخدمات يعزز من تجربة المستثمرين، ويضيف إلى المزايا الاستثمارية للهيئة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي الفريد بين قارات العالم، وبالقرب من قناة السويس، وكذا توافر مصادر الطاقة بمقابل تنافسي، ما يجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المثلى أمام المستثمرين للتغلب على كافة التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس باكستان

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