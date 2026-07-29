حي الهرم يشن حملة مكبرة بمنطقة كعابيش ويضبط 38 حالة إشغال

نفذ حي الهرم بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة وموسعة استهدفت رفع الإشغالات بمنطقة كوبري أربعة في كعابيش، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لفرض الانضباط وإزالة التعديات من الشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة الاي تمت، تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، عن رفع وتحرير 38 حالة إشغال متنوعة ضمن نطاق قطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي.

وشهدت الحملة تواجدا أمنيا وتنفيذيا مكثفا لضمان إحكام السيطرة وفرض سيادة القانون، بحضور رجائي محمد، نائب رئيس الحي لقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي، محمد سمير، مدير الإشغالات، ومصطفى سمير زكي، مدير المتابعة.

وتأتي هذه التحركات في إطار الخطة الدورية التي تنفذها رئاسة حي الهرم لضبط الشارع، وإزالة كافة مظاهر التعدي على حرم الطريق العام، وتسهيل حركة المرور، وسط تأكيدات باستمرار الحملات اليومية لردع أي مخالفات جديدة.